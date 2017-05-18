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ТАСС и португальское агентство LUSA подписали меморандум о понимании

Общество
18 мая, 18:03 UTC+3 НИКОСИЯ /Корр. ТАСС, Илья Иванов

Стороны договорились обмениваться опытом, оказывать друг другу техническое содействие, поддерживать на регулярной основе контакты на всех уровнях

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Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и руководитель ЛУСА Тереза Маркес

Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман и руководитель португальского агенства LUSA Тереза Маркес

© ТАСС

НИКОСИЯ, 18 мая. /Корр. ТАСС Илья Иванов/. Российское информационное агентство ТАСС и Новостное агентство Португалии LUSA заключили меморандум о понимании, который предполагает расширение сотрудничества между двумя агентствами. Делегацию ТАСС возглавлял первый заместитель генерального директора Михаил Гусман.

"ТАСС все годы своей деятельности, которой скоро будет 113 лет, тесными узами связан со своими партнерами различными соглашениями во всем мире. У нас есть партнеры, с которыми мы обмениваемся информацией, обмениваемся новыми технологиями, новыми сервисами. У нас наиболее плотные контакты с европейскими агентствами. Это старая традиция ТАСС", - сказал Гусман после подписания документа.

"С португальским агентством сегодня мы подписали соглашение, которое предусматривает целый ряд новых форм сотрудничества. У нас многолетние контакты с нашими португальскими коллегами, мы встречаемся с ними очень часто на многосторонних международных форумах, в том числе как и нынешней конференции. Мы ждем руководителей португальского информационного агентства на Санкт-Петербургский форум, они традиционно в нем участвуют со своими коллегами из почти 50 стран мира", - отметил он.

"И в этой связи мы считаем, что полноценное насыщение международного тассовского сотрудничества новыми конкретными прямыми связями с нашими португальскими коллегами пойдет на пользу как нам, так и нашим коллегам", - подчеркнул первый заместитель генерального директора ТАСС.

В свою очередь, руководитель LUSA Тереза Маркес отметила: "Мы живем в глобальном мире и мы считаем, что очень важно взаимодействовать друг с другом. Конечно, ТАСС очень важное информационное агентство, и мы очень рады сотрудничать и делиться информацией между нашими агентствами".

В соответствии с меморандумом стороны договорились обмениваться опытом, оказывать друг другу техническое содействие, поддерживать на регулярной основе контакты на всех уровнях, а также обмениваться частью собственных информационных материалов.

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