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Врачи МЧС впервые в РФ провели операцию по разделению пальцев руки у человека-"бабочки"

Общество
18 мая, 18:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

В пресс-службе МЧС России отметили, что срастание пальцев кистей является одним из самых заметных и тяжелых внекожных проявлений буллезного эпидермолиза

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Врачи МЧС России провели уникальную операцию по разделению пальцев руки человеку-"бабочке" в Санкт-Петербурге. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

"Во Всероссийском центре экстренной и радиационной медицины (ВЦЭРМ) им. А.М. Никифорова МЧС России врачи ожогового отделения c пластической хирургией провели уникальную операцию", - сообщили в министерстве.

Это первая подобная операция в России пациентке, страдающей редким заболеванием - буллезным эпидермолизом. Это генетическая болезнь, при которой кожа человека становится настолько уязвимой, что от любого неосторожного прикосновения образуются незаживающие раны, страдающих этим заболеванием называют людьми-"бабочками".

В пресс-службе МЧС России отметили, что срастание пальцев кистей является одним из самых заметных и тяжелых внекожных проявлений буллезного эпидермолиза. "Инвалидизирующие деформации кистей к 20-летнему возрасту формируются у 98 % пациентов с наиболее тяжелой формой буллезного эпидермолиза, значительно ограничивая их способность к самообслуживанию и качество жизни в целом. Оперативное лечение позволяет восстановить функции кисти и улучшить ее внешний вид", - пояснили в МЧС.

ВЦЭРМ им. А.М. Никифорова МЧС России в марте при поддержке фонда "Дети-бабочки" запустил программу по оказанию медицинской помощи взрослым людям-"бабочкам". В настоящее время это единственное в РФ медучреждение, в котором совершеннолетние пациенты с данным заболеванием могут проходить комплексное обследование у врачей всех профилей и получать необходимое лечение.

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