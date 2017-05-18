Во всех храмах РПЦ отслужат литию по жертвам СПИДа

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Лития по жертвам СПИДа будет отслужена 21 мая, во Всемирный день памяти жертв СПИДа, сообщает в четверг пресс-служба Синодального отдела Русской православной церкви по взаимоотношениям с обществом и СМИ.

"По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла в связи с проведением Всемирного дня жертв СПИДа и всероссийской акцией "Стоп ВИЧ/СПИД" 21 мая во всех храмах Русской православной церкви будет отслужена лития по жертвам СПИДа "от тяжкой болезни скончавшихся", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в 2009 году была принята Концепция РПЦ по борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа и работе с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом, согласно которой церковь принимает деятельное участие борьбе с этим недугом.

"Церковь, прежде всего, проводит разъяснительную и воспитательную работу с подрастающим поколением, оказывает духовную и молитвенную поддержку людям, живущим с ВИЧ, и их близким. Священнослужители и прихожане молятся о здравии всех ВИЧ-инфицированных и об упокоении душ тех, кто умер от этого заболевания", - отметили в Синодальном отделе.

С 15 по 21 мая в России в третий раз будет проводиться Всероссийская акция "Стоп ВИЧ/СПИД". Ее организатором выступает Фонд социально-культурных инициатив (президент Фонда - супруга премьер-министра РФ Светлана Медведева). Акция проводится при поддержке Минздрава, Минобрнауки, Минкомсвязи России, Росмолодежи, Роспотребнадзора, а также Союз ректоров России, ведущих государственных вузов РФ и Русской православной церкви. Она приурочена к Всемирному дню памяти жертв СПИДа, который проводится ежегодно в третье воскресенье мая. Ее цель - привлечь внимание к этой проблеме в России, повысить информированность населения, прежде всего молодежи, о заболевании.

По данным Роспотребнадзора, на начало 2017 г. с диагнозом ВИЧ/СПИД в России жили 870 тыс. 952 россиян, что составляет 0,59% от всего населения страны (146 млн 804 тыс. 372). Пораженность ВИЧ на 31 декабря 2016 г. - в среднем 594,3 человека с установленным диагнозом на 100 тыс. населения страны.