Форум "Город образования" представит в сентябре "электронную школу" со сценариями уроков

Около 700 болельщиков приехало поддержать БК ЦСКА в "Финале четырех" ЕвролигиСпорт 18 мая, 20:05
Al Jazeera: переданная РФ Трампом информация об ИГ основана на данных агентов ИорданииМеждународная панорама 18 мая, 20:02
Непомнящий считает, что еще может успешно завершить московский этап Гран-при по шахматамСпорт 18 мая, 19:54
"Красава" в подарок и матч со звездой: как в регионах России прошли футбольные урокиСпорт 18 мая, 19:52
Британские консерваторы обозначили Brexit главным приоритетом предвыборной программыМеждународная панорама 18 мая, 19:51
Обыски в ПИК могут быть связаны с договором между "Водный стадион спорт инвест" и "Динамо"Происшествия 18 мая, 19:45
Мутко: полуфинал ЧМ по хоккею будет для сборной России равносилен финалуСпорт 18 мая, 19:44
Сборная России по хоккею поедет в Кельн на полуфинал ЧМ на поездеСпорт 18 мая, 19:44
Сборная Финляндии победила команду США и вышла в полуфинал ЧМ по хоккеюСпорт 18 мая, 19:30
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Проект "Московская электронная школа", подразумевающий распространение видеоуроков лучших педагогов Москвы для всех школьников города, станет одним из главных на Московском международном форуме "Город образования", который пройдет в 75-м павильоне ВДНХ с 7 по 9 сентября. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя департамента образования Москвы Александр Молотков.
По его словам, в систему "Московской электронной школы" загружено уже несколько десятков тысяч сценариев уроков. "У школьников под рукой теперь есть электронная библиотека, в которой собраны все учебники и необходимая художественная литература, так что ребятам из учебных заведений, где действует "Московская электронная школа", теперь нет необходимости таскать в портфеле все учебники и книжки", - отметил Молотков.
По его словам, если раньше учитель самостоятельно писал конспект урока, то теперь он может воспользоваться опытом лучших московских педагогов и на основе сценариев создать свой оригинальный. Все доступные сценарии хронометрированы, что облегчает работу учителя.
Кроме того, среди учителей проводится конкурс, и педагог, который напишет самостоятельно несколько сценариев уроков и загрузит их в "Московскую электронную школу", может получить грант от департамента образования в размере 100 тыс. рублей, если его сценарий урока соответствует всем требованиям и его скачали не менее 500 педагогов.
Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования, на данный момент в пилотном проекте по освоению "Московской электронной школы" принимают участие шесть учебных заведений. Это гимназия номер 2095 "Покровский квартал", а также школы №№ 627, 1995, 194, 1298 и лицей № 1571. До конца 2018 года в "Московскую электронную школу" должны войти все школы столицы.
Говоря об образовательном форуме, Молотков сообщил, что он станет международной площадкой по обмену опытом для развития основного, дополнительного, профессионального и предпрофессионального образования, демонстрации современных образовательных технологий, электронных ресурсов, программных решений, компьютерной техники и учебного оборудования. В рамках форума будет проходить выставка с участием более 150 российских и зарубежных компаний, работающих в сфере образования.
Деловую программу форума составят более 80 мероприятий, ключевыми из которых станут Международная конференция "Системы образования с высокими возможностями для каждого: международной опыт, оценка, внедрение" и конференция министров образования: "Школьное образование как инструмент консолидации городского сообщества. По предварительным оценкам, мероприятия "Города образования" посетят не менее 30 тысяч человек.