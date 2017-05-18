Форум "Город образования" представит в сентябре "электронную школу" со сценариями уроков

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Проект "Московская электронная школа", подразумевающий распространение видеоуроков лучших педагогов Москвы для всех школьников города, станет одним из главных на Московском международном форуме "Город образования", который пройдет в 75-м павильоне ВДНХ с 7 по 9 сентября. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя департамента образования Москвы Александр Молотков.

По его словам, в систему "Московской электронной школы" загружено уже несколько десятков тысяч сценариев уроков. "У школьников под рукой теперь есть электронная библиотека, в которой собраны все учебники и необходимая художественная литература, так что ребятам из учебных заведений, где действует "Московская электронная школа", теперь нет необходимости таскать в портфеле все учебники и книжки", - отметил Молотков.

По его словам, если раньше учитель самостоятельно писал конспект урока, то теперь он может воспользоваться опытом лучших московских педагогов и на основе сценариев создать свой оригинальный. Все доступные сценарии хронометрированы, что облегчает работу учителя.

Кроме того, среди учителей проводится конкурс, и педагог, который напишет самостоятельно несколько сценариев уроков и загрузит их в "Московскую электронную школу", может получить грант от департамента образования в размере 100 тыс. рублей, если его сценарий урока соответствует всем требованиям и его скачали не менее 500 педагогов.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента образования, на данный момент в пилотном проекте по освоению "Московской электронной школы" принимают участие шесть учебных заведений. Это гимназия номер 2095 "Покровский квартал", а также школы №№ 627, 1995, 194, 1298 и лицей № 1571. До конца 2018 года в "Московскую электронную школу" должны войти все школы столицы.

Площадка для обмена опытом

Говоря об образовательном форуме, Молотков сообщил, что он станет международной площадкой по обмену опытом для развития основного, дополнительного, профессионального и предпрофессионального образования, демонстрации современных образовательных технологий, электронных ресурсов, программных решений, компьютерной техники и учебного оборудования. В рамках форума будет проходить выставка с участием более 150 российских и зарубежных компаний, работающих в сфере образования.

Деловую программу форума составят более 80 мероприятий, ключевыми из которых станут Международная конференция "Системы образования с высокими возможностями для каждого: международной опыт, оценка, внедрение" и конференция министров образования: "Школьное образование как инструмент консолидации городского сообщества. По предварительным оценкам, мероприятия "Города образования" посетят не менее 30 тысяч человек.