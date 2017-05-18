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Москва получила международную премию за организацию парковок и транспортные проекты

Общество
18 мая, 20:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

По данным независимой транспортной компании TomTom, в 2012 году потери времени в пробках в Москве достигали 57% от времени пути, а к 2016 году снизились до 43%

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Москва впервые получила премию Международного союза общественного транспорта (UITP) в конкурсе Global Public Transport Awards за организацию парковок и транспортные проекты. Об этом сообщает пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Нам продемонстрировали огромные достижения - создание современного парковочного пространства, запуск пассажирской железнодорожной инфраструктуры Московского центрального кольца, а также общую стратегию развития транспорта Москвы", - приводит пресс-служба слова генерального секретаря UITP Алана Флауш.

По данным независимой транспортной компании TomTom, в 2012 году потери времени в пробках в Москве достигали 57% от времени пути, а к 2016 году снизились до 43%.

Реформация парковок

Московские власти занялись реорганизацией парковочного пространства в городе в 2013 году. Эксперименты с платной парковкой проводились и раньше, однако они не были успешными. По итогам нововведений 2013 года скорость движения автомобилей в центре города увеличилась на 9%, количество въезжающего в центр личного автотранспорта снизилось на 25%, а среднее время стоянки машин сократилось на 77%. С этого момента зона платных парковок в Москве планомерно расширялась.

С 1 июня 2013 года парковка стала платной внутри Бульварного кольца, включая восемь парковочных зон на его внешней стороне. С 1 июня 2014 года плату с автовладельцев начали взимать в районе делового центра "Москва-Сити". С 1 августа в зону платной парковки вошли 153 улицы в пределах Третьего транспортного кольца (ТТК). 25 декабря 2014 года к этому списку были добавлены 25 улиц за пределами ТТК.

10 октября 2015 года была "точечно" введена платная парковка на 133 участках 95 улиц между ТТК и МКАД. 22 декабря 2015 года президиум правительства Москвы принял решение сделать в городе бесплатную парковку в праздничные дни и по воскресеньям.

На конец ноября 2016 года общая сумма средств, собранных за платную парковку с 2012 года, превысила 8 млрд рублей. Эти средства направлены на благоустройство районов города, где расположены парковки. При этом расходы на содержание сети платных парковок в 2015 году, по данным исполненного городского бюджета, составили 3,452 млрд рублей, доходы - 3,478 млрд рублей.

Планы на будущее

За последние пять лет в Москве построено около 600 км дорог, что составляет 13% от протяженности всех столичных трасс, а также 156 транспортных сооружений. Благодаря этому в столице за шесть лет скорость движения транспорта выросла на 13%, отметили в Стройкомплексе Москвы.

Также власти города планируют до 2018 года построить и реконструировать около 450 км дорог. В ближайшие десять лет в столице проложат 164 км линий метро, что составит 50% всех линий, построенных за 80 лет существования подземки. 19 станций и 42 км линий метро заработают уже в 2017 году, согласно планам правительства Москвы.

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