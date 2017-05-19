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День рождения Николая II отметят на Урале праздничным балом

Общество
19 мая, 0:43 UTC+3 ЕКАТЕРИНБУРГ ЕКАТЕРИНБУРГ 19, мая. /ТАСС

Также в Калужской области запустят новый туристический маршрут - "По стопам святого государя императора Николая II"

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Цикл памятных мероприятий, посвященных 149-й годовщине со дня рождения императора Николая II, стартует на Урале с ночного богослужения в Храме-памятнике на крови в Екатеринбурге и завершится большим балом. В Калужской области запустят новый туристический маршрут - "По стопам святого государя императора Николая II".

"19 мая - день празднования 149 дня рождения царя Николая Александровича начнется с торжественного ночного богослужения в Храме-памятнике на крови. В 08:00 (06:00 мск) будет совершаться божественная литургия, посвященная памяти святых царственных страстотерпцев", - сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии.

Дню рождения императора Николая II посветят также праздничный бал. "Он пройдет в резиденции губернатора Свердловской области c участием отличников выпускных классов общеобразовательных учреждений региона, призеров всероссийских и международных олимпиад, выпускников Екатеринбургского суворовского военного училища, уральского техникума "Рифей", кадетского корпуса "Спасатель", - добавили в пресс-службе.

Подлинные документы, оружие, награды, предметы быта, фотографии, открытки, марки и деньги 1917 года представят в духовно-просветительском центре "Царский" в Екатеринбурге, где состоится открытие выставки "1917: Россия и революция". "Выставочный проект посвящен трагическим событиям 1917 года и состоит из семи тематических блоков - "Была державная Россия, была великая страна", "Революция: пророчества и предостережения", "Февраль 1917", "Верные Царю", "Так родилась в России "свобода", "От Таврического дворца до XXII съезда КПСС", "Современники о революции", - пояснили в епархии.

Образовательную программу продолжит встреча с историком, исследователем жизни Николая II и эпохи его правления Петром Мультатули, а также студенческая конференция "Роль теологического образования в духовно-нравственном просвещении" в Уральском государственном горном университете и лекция историка, автора работ по византологии и церковному праву Алексея Величко "Нравственные (религиозные) основы государства и права" в Уральском государственном юридическом университете.

По стопам государя в Калужской области

Торжественные мероприятия пройдут также в Калужской области. В регионе запустят туристический маршрут "По стопам святого государя императора Николая II". Он стартует 19 мая с посещения поселка Ферзиково. 19 мая 1904 года в день своего рождения Николай II прибыл на станцию Ферзиково Калужской губернии, объезжая полки по городам Российской Империи для напутствия войск перед Русско-японской войной.

В Ферзиково состоятся молебен, крестный ход, торжественный митинг, откроется выставка вышитых икон. Праздничные мероприятия завершит салют в честь дня рождения Николая II.

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