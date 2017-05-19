Школьники отметят День детских организаций флешмобами и фестивалями летучих змеев

ВОРОНЕЖ, 19 мая. /ТАСС/. Российское движение школьников отметит День детских организаций концертами и флешмобами в регионах. Кроме того, состоятся форумы, интеллектуальные турниры, спортивные игры и фестивали воздушных змеев. В масштабной акции примут участие более 250 школ России.

Фестиваль воздушных змеев

По данным Российского движения школьников, в 37 регионах страны пройдут фестивали воздушных змеев. Например, в Воронеже, как рассказала региональный координатор организации Ольга Константинова, змеев запустят в парке культуры и отдыха "Алые паруса", где состоится большой детский праздник, в котором примут участие около 500 школьников-активистов и ветеранов пионерского движения Воронежской области.

Форумы и интеллектуальные игры

Как сообщила заместитель руководителя пресс-службы Российского движения школьников Марина Решетникова, в 13 регионах страны дети присоединятся к интеллектуальной игре, созданной на основе известных телетурниров "Что? Где? Когда?", "Своя игра", "Умники и умницы", но с вопросами по истории движения.

Один из таких турниров пройдет на форуме школьников в Мурманской области. По словам регионального координатора Александра Кириллова, в школе №1 поселка Мурмаши Кольского района запланирован региональный форум "Наши идеи - наше будущее", который соберет более 100 учащихся из десяти школ.

Помимо круглых столов и интерактивных площадок на форуме в Мурмашах пройдет турнир интеллектуальной игры "Брейн-ринг" по формату "Что? Где? Когда?". "Победители получат флешки, дипломы, все участники - футболки с символикой Российского движения школьников", - добавил Кириллов.

Клумба из 200 петуний и бархатцев

В 19 регионах дети будут создавать арт-объекты с эмблемой школьного движения. Так, в Костроме на газоне возле Дворца творчества детей и молодежи более 150 школьников высадят клумбу из 200 петуний и бархатцев. "Дети сами вырастили цветы для клумбы площадью 15 квадратных метров, в виде солнца с лучами-эмблемами детских организаций, в том числе и Российского движения школьников. Центр клумбы будет из цветов российского триколора", - рассказал ТАСС региональный координатор акции Дмитрий Фигаро.

Придумать свой музей

Самым масштабным событием Дня детских организаций станет финал Всероссийского конкурса среди активистов школьного музейного движения, который проходит с 18 по 21 мая в Москве для 140 юных музееведов из 52 субъектов РФ. Как сообщила ТАСС Решетникова, все участники конкурса будут создавать импровизированные музеи пионеров, скаутов, юннатов, тимуровцев, октябрят и других детских организаций. Затем они проведут по своему музею экскурсию, а оценят их представители Государственного музея современной истории России, Музея современного искусства, Музея обороны Москвы, Музея истории ГУЛАГа.

Российское движение школьников - общественно- государственная детско-юношеская организация, создана указом президента РФ 29 октября 2015 года, объединяет более 250 школ. Ее деятельность целиком сосредоточена на развитии школьников, на объединении и координации организации и лиц, занимающихся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности.