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Участники KazanSummit обсудят возрождение традиций сокольничества

Общество
19 мая, 0:58 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 19, мая. /ТАСС

Планируется обсудить проблемы современных российских сокольников и нелегальный экспорт в страны Персидского залива браконьерски добытых птиц - кречетов, сапсанов и балобанов

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КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Участники KazanSummit 2017 19 мая обсудят возрождение традиций российской соколиной охоты и прочитают коллективный намаз в мечети Кул-Шариф в рамках второго дня этого форума, об этом сообщают организаторы мероприятия.

В 8:00 мск начнется деловой завтрак от Сбербанка о партнерском финансировании. После этого представители Министерства иностранных дел России, президент Татарстана Рустам Минниханов и приглашенные гости из стран Организации исламского сотрудничества и регионов России подведут промежуточные итоги работы саммита, обсудят возможности взаимодействия.

Затем в одной из крупнейших мечетей Европы - Кул-Шариф - гости прочитают коллективную молитву - пятничный намаз. На территории Казанского кремля в специально подготовленном мавзолее перезахоронят останки казанских ханов Махмуда и Мухаммеда-Амина, а также членов их семей.

В этот же день с лекцией перед участниками саммита выступит арабский бизнесмен Мишаль Кану, его выступление будет посвящено мировому инвестиционному климату.

В ходе сессии о возрождении традиций российской соколиной охоты участники планируют обсудить актуальные проблемы современных российских сокольников и нелегальный экспорт в страны Персидского залива браконьерски добытых птиц - кречетов, сапсанов, балобанов. Вести мероприятие будут директор ФГБУ "ВНИИ "Экология" Сергей Фокин и доктор биологических наук (Казанский Федеральный университет) Ильдар Еналеев.

IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017", который проходит в Казани с 18 по 20 мая, примет в этом году более двух тысяч гостей из 50 стран мира. Центральной темой саммита стала экономика исламских стран и регионов. Кроме того, в этом году KazanSummit затронет такие направления, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование и другие. Генеральным информационным партнером саммита является ТАСС.

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Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017
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