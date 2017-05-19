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Образовательные учреждения обязали размещать информацию о возможностях для инвалидов

Общество
19 мая, 6:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

По данным Минтруда, по состоянию на 1 января общая численность инвалидов в России составляет 12,3 млн человек

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Правительство России обязало образовательные организации размещать на своих официальных сайтах сведения о приспособленности этих заведений для инвалидов. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабмина.

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"На сайтах образовательных организаций будут размещаться сведения о наличии приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья учебных кабинетов, общежития или интерната, информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей, электронных образовательных ресурсов, специальных технических средств обучения, условий питания и охраны здоровья обучающихся, а также о реализации адаптированных образовательных программ", - говорится в справке к документу.

Согласно опубликованному ранее отчету правительства, доступность высшего и среднего профессионального образования для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью выросла в 2016 году. В частности, по сравнению с 2015-м на 31,7% увеличилось число людей с инвалидностью, обучающихся по программам среднего профессионального образования. Количество студентов высших учебных заведений с ограниченными возможностями возросло на 8,33%.

По данным Минтруда, по состоянию на 1 января 2017 года общая численность инвалидов в России составляет 12,3 млн человек, в том числе работают около 2 млн человек.

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