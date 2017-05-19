Эксперты ожидают спада туристического бума в Исландии

ОСЛО, 19 мая. /Корр. ТАСС Юрий Михайленко/. Туристический бум, который с 2010 года переживает Исландия, вскоре может пойти на спад. Как предупреждают туроператоры Великобритании и ФРГ, отдых там становится все дороже, а исландская инфраструктура перестает справляться с резко увеличившимся притоком туристов.

В интервью интернет-порталу turisti.is представитель немецкого туроператора Studiosus Манфред Шрайбер заявил, что в 2018 году его фирма ожидает падения спроса и планирует существенно сократить число предлагаемых путевок. По его словам, основная причина в том, что с 2018 года власти Исландии отменят многочисленные налоговые льготы, рассчитанные на туристов. В последние годы НДС с аренды номеров в гостиницах, пассажирских перевозок, услуг туроператоров и гидов, а также с продажи еды и алкоголя в ресторанах и кафе островного государства взимался в размере 7% (с 2015 года - 11%) вместо общепринятых 24-25%. Теперь же власти страны льдов не видят смысла в льготах, которые должны были помочь туристической отрасли, перенесшей тяжелый удар во время экономического кризиса 2008-2009 годов.

В Рейкьявике полагают, что в среднем это увеличит стоимость отдыха в стране на 4% и приведет к снижению числа туристов на 1-2%, однако государственный бюджет все равно останется в выигрыше. Шрайбер считает подобный подход "недальновидным", так как в сочетании с ростом обменного курса исландской кроны, которая много лет оставалась слаба из-за последствий кризиса, и снижением качества сервиса из- за стремительного роста числа туристов, повышение НДС вызовет долгосрочное падение спроса на туры в Исландию. По его мнению, одни лишь туристы из США и Китая не смогут обеспечивать дальнейший рост исландской туристической отрасли, если для европейцев это направление потеряет привлекательность

Выводы коллеги подтверждает основатель британской турфирмы Discover the world Клайв Стейси, по словам которого цена восьмидневного пешего тура среди ледников и черных пляжей восточной Исландии сравнялась со стоимостью двух недель активного отдыха в Новой Зеландии и составляет 3 тыс. фунтов стерлингов (около $4 тыс.).

Вместе с тем недостатка в туристах Исландия пока не испытывает. Их число за последние 7 лет выросло в 7 раз. В 2016 году страну посетили 1,7 млн туристов, а к 2019 году эта цифра должна достичь 2,5 млн, при том что население самой Исландии составляет всего 330 тыс. человек. 80% прироста ВВП страны сегодня обеспечивает именно туристическая отрасль.

При этом номера в гостиницах приходится бронировать за несколько месяцев, сложно снять квартиру через сервис Airbnb, который освоили тысячи исландцев, стремящиеся немного заработать на туристическом буме. Чрезмерное число туристов также сказывается на хрупкой природе острова, которая является его главной достопримечательностью.