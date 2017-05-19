В Томске открылся детский технопарк "Кванториум"

WADA не получит право применять санкции к НОК и федерациям до ОИ-2018Спорт 19 мая, 9:33
СК проверяет информацию о крушении баржи со стройматериалами в Тюменской областиНовости Урала 19 мая, 9:28
Борис Дубровский одобрил проект планировки курорта КисегачНовости партнеров 19 мая, 9:23
Гройсман предложил Раде рассмотреть вопрос о доверии правительствуМеждународная панорама 19 мая, 9:14
Риди: ситуация с РУСАДА не должна повлиять на участие россиян в Олимпиаде 2018 годаСпорт 19 мая, 9:05
Лесные пожары в Сибири и на Дальнем Востоке тушат на площади около 2 тыс. гаСибирь 19 мая, 8:52
Отстранение Исинбаевой от РУСАДА было согласовано с российской сторонойСпорт 19 мая, 8:33
МЭР подготовило первую версию плана роста экономики до 2025 годаЭкономика и бизнес 19 мая, 8:21
Оплата метро и МЦК через Android Pay обойдется пассажирам в один рубль в течение месяцаЭкономика и бизнес 19 мая, 7:46
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТОМСК, 19 мая. /ТАСС/. Детский технопарк "Кванториум", в котором школьники смогут изучать робототехнику, космические и информационные технологии, открылся в пятницу в Томске. Как подчеркнул на открытии вице-премьер Аркадий Дворкович, технопарк позволит тысячам детей приобрести знания, которые помогут им ориентироваться в новых технологиях.
"Томский "Кванториум" даст возможность тысячам детей приобрести навыки и знания, для того, чтобы лучше ориентироваться в жизни и новых технологиях. Школьники смогут получать разностороннюю информацию о самых продвинутых вещах, которые уже стали частью современной жизни", - сказал Дворкович.
Замминистра образования и науки РФ Григорий Трубников предложил будущим ученым решить задачи, поставленные государством. "Вот три задачи для "Кванториума", которые созрели: первая - беспроводная передача энергии, вторая - трубы, для того, чтобы связывать огромные территории, третья - придумайте инструмент, чтобы люди из разных стран могли общаться, не зная языка", - отметил он.
По словам врио губернатора Томской области Сергея Жвачкина, "Кванториум" обеспечит вузы студентами. "Наши университеты занимаются новыми разработками, в том числе робототехникой и технологиями для космоса. Очень здорово, что здесь будет готовиться смена новых студентов", - сказал он.
Технопарк оборудован мастерскими, лабораториями, цехами общего пользования с высокотехнологическими установками, медиабиблиотекой, зоной отдыха. Там открылись восемь направлений: робототехника, космические технологии, биотехнологии, информационные технологии, промышленный дизайн, дополненная и виртуальная реальность, геоинформационные технологии и аэротехнологии.
Томский технопарк оснащен современным высокотехнологичным оборудованием. В нем смонтирован учебный комплект "Орбикрафт", в который входит конструктор для сборки моделей спутников, симулятор работы спутников на орбите, а также центр приема данных с настоящих искусственных спутников Земли.
С помощью конструктора дети смогут создавать действующие модели спутников различного назначения и "запускать" их в "околоземное пространство" на испытательном стенде "Таблесат-Терра", который представляет собой большой вращающийся глобус. Таким образом, школьники будут изучать влияние на спутники магнитного поля Земли, их ориентацию по Солнцу, работу телеметрической системы спутника и многое другое.
На крыше здания технопарка установлена антенна для приема сигналов со спутников. Используя специальную программу, ученики "Кванториума" смогут не только принимать сигналы от спутников и идентифицировать их, но и просматривать информацию, которую они передают.
Идея создания детских технопарков "Кванториум" была предложена и одобрена в 2015 году на наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив (АСИ), председателем которого является президент РФ Владимир Путин. Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений - от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения практических принципов работы лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов. Детские технопарки создаются Минобрнауки в 17 ключевых регионах России.
Детский технопарк открылся в рамках форума молодых ученых U-NOVUS-2017. Основная тема мероприятия - "Таланты и перспективные технологии". Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.