В Томске открылся детский технопарк "Кванториум"

ТОМСК, 19 мая. /ТАСС/. Детский технопарк "Кванториум", в котором школьники смогут изучать робототехнику, космические и информационные технологии, открылся в пятницу в Томске. Как подчеркнул на открытии вице-премьер Аркадий Дворкович, технопарк позволит тысячам детей приобрести знания, которые помогут им ориентироваться в новых технологиях.

"Томский "Кванториум" даст возможность тысячам детей приобрести навыки и знания, для того, чтобы лучше ориентироваться в жизни и новых технологиях. Школьники смогут получать разностороннюю информацию о самых продвинутых вещах, которые уже стали частью современной жизни", - сказал Дворкович.

Замминистра образования и науки РФ Григорий Трубников предложил будущим ученым решить задачи, поставленные государством. "Вот три задачи для "Кванториума", которые созрели: первая - беспроводная передача энергии, вторая - трубы, для того, чтобы связывать огромные территории, третья - придумайте инструмент, чтобы люди из разных стран могли общаться, не зная языка", - отметил он.

По словам врио губернатора Томской области Сергея Жвачкина, "Кванториум" обеспечит вузы студентами. "Наши университеты занимаются новыми разработками, в том числе робототехникой и технологиями для космоса. Очень здорово, что здесь будет готовиться смена новых студентов", - сказал он.

"Космический" технопарк

Технопарк оборудован мастерскими, лабораториями, цехами общего пользования с высокотехнологическими установками, медиабиблиотекой, зоной отдыха. Там открылись восемь направлений: робототехника, космические технологии, биотехнологии, информационные технологии, промышленный дизайн, дополненная и виртуальная реальность, геоинформационные технологии и аэротехнологии.

Томский технопарк оснащен современным высокотехнологичным оборудованием. В нем смонтирован учебный комплект "Орбикрафт", в который входит конструктор для сборки моделей спутников, симулятор работы спутников на орбите, а также центр приема данных с настоящих искусственных спутников Земли.

С помощью конструктора дети смогут создавать действующие модели спутников различного назначения и "запускать" их в "околоземное пространство" на испытательном стенде "Таблесат-Терра", который представляет собой большой вращающийся глобус. Таким образом, школьники будут изучать влияние на спутники магнитного поля Земли, их ориентацию по Солнцу, работу телеметрической системы спутника и многое другое.

На крыше здания технопарка установлена антенна для приема сигналов со спутников. Используя специальную программу, ученики "Кванториума" смогут не только принимать сигналы от спутников и идентифицировать их, но и просматривать информацию, которую они передают.

Идея создания детских технопарков "Кванториум" была предложена и одобрена в 2015 году на наблюдательном совете Агентства стратегических инициатив (АСИ), председателем которого является президент РФ Владимир Путин. Технопарки призваны готовить молодые кадры по ряду актуальных направлений - от робототехники и проектирования малых спутников Земли до изучения практических принципов работы лазерных технологий и моделирования беспилотных объектов. Детские технопарки создаются Минобрнауки в 17 ключевых регионах России.

О форуме

Детский технопарк открылся в рамках форума молодых ученых U-NOVUS-2017. Основная тема мероприятия - "Таланты и перспективные технологии". Агентство ТАСС выступает информационным партнером форума.