На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Археологи обнаружили на Большой Лубянке деревянную мостовую XVII века и брусчатку XVIII века. Находки были сделаны во время работ по ремонту водопровода и водостока, сообщается на сайте мэрии.
В ходе майских наблюдений за ремонтными работами также были найдены мелкие предметы: лошадиные подковы и обувные набойки XVII-XIX веков, медные монеты, гвозди и керамику XVIII-XX веков.
Во время прокладки подземной кабельной канализации вдоль Старой площади археологи нашли следы засыпанных рвов XVI века, относящихся к защитным сооружениям стены Китай-города, говорится в сообщении.
"Все мелкие артефакты предстоит описать и изучить. В дальнейшем они могут быть переданы в фонды музеев и пополнить коллекцию выставки находок программы "Моя улица", приводит пресс-служба мэрии слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.
Крупные фрагменты булыжной и деревянной мостовой будут засыпаны грунтом, что позволит сохранить их для дальнейших исследований.