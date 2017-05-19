На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Археологи обнаружили на Большой Лубянке деревянную мостовую XVII века и брусчатку XVIII века. Находки были сделаны во время работ по ремонту водопровода и водостока, сообщается на сайте мэрии.

В ходе майских наблюдений за ремонтными работами также были найдены мелкие предметы: лошадиные подковы и обувные набойки XVII-XIX веков, медные монеты, гвозди и керамику XVIII-XX веков.

Во время прокладки подземной кабельной канализации вдоль Старой площади археологи нашли следы засыпанных рвов XVI века, относящихся к защитным сооружениям стены Китай-города, говорится в сообщении.

"Все мелкие артефакты предстоит описать и изучить. В дальнейшем они могут быть переданы в фонды музеев и пополнить коллекцию выставки находок программы "Моя улица", приводит пресс-служба мэрии слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Крупные фрагменты булыжной и деревянной мостовой будут засыпаны грунтом, что позволит сохранить их для дальнейших исследований.