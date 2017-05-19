Покупатели РФ и СНГ за 10 лет приобрели на Sotheby’s произведений искусства на $2,8 млрд

МОСКВА, 19 мая. /Корр. ТАСС Светлана Янкина/. Коллекционеры из России и стран СНГ с 2007 года приобрели на Sotheby’s произведений искусства более чем на $2,8 млрд, а суммарный итог "Русских торгов" составил $850 млн . Об этом в интервью ТАСС рассказала Ирина Степанова, глава "Сотбис Россия", представительство которого открылось в Москве 10 лет назад.

"Цифры говорят о том , что количество покупателей из России не уменьшается, они немного дрейфуют от русского искусства в сторону других торгов, потому что это интересно, коллекционеры открывают для себя новое искусство. Участие в глобальных торгахSotheby’sсоставило $2,8 млрд ", - сказала она.

По словам Степановой, в целом покупательская активность коллекционеров из России и СНГ отмечалась в 50 категориях. Помимо традиционных импрессионистов и современного искусства, а также старых мастеров, в последние годы растет интерес к дизайну ХХ века, ювелирным украшениям и часам.

В "Русских торгах" участие приняли 3,9 тыс. человек из 97 стран, которые сделали более 2,5 тыс. ставок, а суммарный итог этих тематических аукционов за 10 лет составил $850 млн.

Частное становится явным

В честь 10-летия с момента открытия представительства Sotheby’s в России избранные произведения из частных собраний представят на юбилейной выставке "Взгляд коллекционера", которая откроется для публики в Ивановском зале Российской государственной библиотеки 24 мая. "Формат выставки уникален. Мы долго мечтали о том, чтобы показать работы из частных коллекций, приобретенные в разное время на Sotheby’s, и к юбилею у нас это получилось", - рассказала собеседница агентства.

То, что вSotheby’sрешили не ограничиваться лишь 10 годами вполне логично: свою историю в России аукционный дом ведет с 1988 года, тогда был проведен аукцион, на котором впервые в публичном пространстве установили цены на авангард и произведения художников второй половины ХХ века.

По словам Степановой, многие владельцы не стали скрывать свои имена и указали принадлежность им тех или иных произведений искусства. Так, в частности, Ивета и Тамаз Манашеровы предоставили работу "Караван" Александра Волкова, Игорь Барышев - произведения Константина Коровина и Петра Кончаловского, творчество этого художника также представляет Московский музей современного искусства. Два частных музея - основанный Алексеем Ананьевым Институт русского реалистического искусства и созданный по инициативе Бориса Минца Музей русского импрессионизма покажут работы Юрия Пименова из своих собраний.

В разделе декоративно-прикладного искусств можно увидеть изделия Фаберже и Рюккерта, принадлежащие коллекционерам Давиду Якобашвили и Максиму Ревякину. "Мы хотели бы показать, насколько широки вкусы российских коллекционеров и представляем на этой выставке произведения от старых мастеров до русского современного искусства", - резюмировала глава "Сотбис Россия".

Кроме того, будут показаны топ-лоты нескольких предстоящих аукционов: запланированного на 6 июня в Лондоне аукциона русского искусства, икон и изделий Фаберже, а также двух парижских аукционов - Старых мастеров и Искусства Африки и Океании. "Мы стремились предаукционную выставку сделать максимально разнообразной и интересной для наших коллекционеров, которые интересуются практически всеми торгам, поэтому мы не хотели бы замыкаться только на русском искусстве", - объяснила Степанова.

В Москве, в частности, покажут пейзаж Питера Брейгеля Младшего "Поклонение волхвов" (эстимейт 400-600 тыс. фунтов) , "Портрет Юрия Репина на фоне Неаполитанского залива" Ильи Репина (эстимейт 750 тыс. -1 млн. фунтов), две работы Константина Юона - "Ночь в Кремле накануне коронования царя Михаила Федоровича" и "Ликующий день, Измайлово" (эстимейт 400-600 тыс. фунтов и 120-180 тыс. фунтов соответственно), а также серебряный ковш фирмы Фаберже, подаренный Николаем II главе агентства Associated Press Говарду Н. Томпсону в знак благодарности за предоставленную во время русско-японской войны информацию (эстимейт 80-120 тыс. фунтов). Таким образом, в общей сложности в Ивановском зале Российской государственной библиотеки можно будет увидеть около 70 произведений искусства.