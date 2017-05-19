Хуснуллин: проработка 300 стартовых площадок идет в рамках подготовки к реновации

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Предварительная работа по подбору стартовых площадок со стороны властей Москвы ведется, сейчас рассматривается порядка 300 объектов. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Порядка 300 стартовых площадок находится в работе почти на 400 млн кв. м. Осенью уже готовы начать строительство после подведения итогов голосования", - сказал он.

Заммэра также отметил, что в столице есть около 25-30 стартовых площадок, принадлежащих инверторам, которые подходят под программу реновации. Если жители проголосуют за эти районы, то по ним могут вестись переговоры.

"Мы не планируем покупать у инвесторов стартовые площадки. Однако есть 25-30 площадок, которые подходят под программу реновации, если жители районов проголосуют за них, то переговоры будут вестись на тему обмена", - сказал он.

Хуснуллин рассказал, что столичные власти владеют более 5 тыс. готовых квартир общей площадью 300 тыс. квадратных метров для переселения.

"Мы готовились к программе реновации, на сегодняшний день у нас есть порядка 5 тыс. квартир общим объемом в 300 тыс. квадратных метров. Кроме того, есть уже три полностью готовых дома в районе Бескудниково. В общем, нам есть что предложить жителям, которые проголосуют за реновацию", - сказал он.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки, а на их месте построить новые дома.

Пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 14 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек.

В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В четверг мэр столицы Сергей Собянин подписал закон о дополнительных гарантиях гражданам при осуществлении программы реновации.