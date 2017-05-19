Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Хуснуллин: проработка 300 стартовых площадок идет в рамках подготовки к реновации

Общество
19 мая, 10:42 UTC+3

Заммэра столицы Марат Хуснуллин отметил, что строительство можно будет начинать уже осенью, после подведения итогов голосования

Поделиться
Материал из 1 страницы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин

© Сергей Савостьянов/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Предварительная работа по подбору стартовых площадок со стороны властей Москвы ведется, сейчас рассматривается порядка 300 объектов. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Смотрите также

Снести или оставить: как будет проходить голосование о судьбе пятиэтажек

"Порядка 300 стартовых площадок находится в работе почти на 400 млн кв. м. Осенью уже готовы начать строительство после подведения итогов голосования", - сказал он.

Заммэра также отметил, что в столице есть около 25-30 стартовых площадок, принадлежащих инверторам, которые подходят под программу реновации.  Если жители проголосуют за эти районы, то по ним могут вестись переговоры.

"Мы не планируем покупать у инвесторов стартовые площадки. Однако есть 25-30 площадок, которые подходят под программу реновации, если жители районов проголосуют за них, то переговоры будут вестись на тему обмена", - сказал он.

Хуснуллин рассказал, что столичные власти владеют более 5 тыс. готовых квартир общей площадью 300 тыс. квадратных метров для переселения.

"Мы готовились к программе реновации, на сегодняшний день у нас есть порядка 5 тыс. квартир общим объемом в 300 тыс. квадратных метров. Кроме того, есть уже три полностью готовых дома в районе Бескудниково. В общем, нам есть что предложить жителям, которые проголосуют за реновацию", - сказал он.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки, а на их месте построить новые дома.

Смотрите также

Программа сноса ветхих пятиэтажек в Москве. Досье

Пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 14 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек.

В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади.

В четверг мэр столицы Сергей Собянин подписал закон о дополнительных гарантиях гражданам при осуществлении программы реновации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
25
От Пекина до Нью-Йорка: "Бессмертный полк" прошел по всему миру
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
2
Сборная Канады сыграет с командой России в полуфинале чемпионата мира по хоккею
3
Россельхознадзор запретит молочную продукцию с ряда предприятий Белоруссии
4
Истребители КНР сопровождали самолет США, предназначенный для забора проб в атмосфере
5
Прокуратура Украины возбудила дело за некачественный ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный"
6
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
7
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
Темы дня
Загрузка...
Реклама