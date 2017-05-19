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Каждому жителю пятиэтажки в ходе реновации предложат на выбор 3 дома для переселения

Общество
19 мая, 11:33 UTC+3

Первые этажи домов в рамках реновации будут отданы под коммерцию, отметил заммэра Хуснуллин

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© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Каждому владельцу квартиры в пятиэтажке в рамках программы реновации предложат на выбор для переселения три дома. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"В рамках реновации каждому жителю для переселения на выбор предложат три дома. Житель сможет его выбрать, к примеру, по этажности, расположению дома и расположению квартиры" , - сказал он.

Хуснуллин также сообщил, что первые этажи домов, построенных в рамках программы реновации, отдадут под коммерческие помещения.

"Первые этажи в рамках реновации будут отданы под коммерцию, бизнесу. Жители первых этажей пятиэтажек смогут претендовать на вторые этажи и выше", - сказал он.

Новые районы будут застраиваться по повышенным стандартам благоустройства, пояснил Хуснуллин. "Будут созданы удобные пешеходные связи внутри района, транспортные подъезды к домам и ближайшим станциям метро, если потребуется, улучшим наземную транспортную сеть. Первые этажи новых домов отдадим под магазины, кафе, сервисные службы, там точно не будет жилых квартир", - добавил заместитель мэра.

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Несносные хрущевки: гид по типам пятиэтажек Москвы

В мае 2015 года мэр столицы Сергей Собянин утвердил новые требования к внешнему облику многоквартирных жилых зданий. Дома новых серий могут иметь разную этажность, разнообразные фасады, свободные планировки квартир. При этом первые этажи, как правило, нежилые, используются для размещения детских центров, пунктов оказания бытовых услуг и других объектов.

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки, а на их месте построить новые дома. Пока в списке для голосования жителей, которое проходит с 14 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.

Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список морально устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В четверг, 18 мая, мэр столицы Сергей Собянин подписал закон о дополнительных гарантиях гражданам при осуществлении программы реновации. 

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