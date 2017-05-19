Власти Москвы не планируют в ближайшее время строить метро в Мытищах

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Строительство метро в подмосковном городе Мытищи в ближайшее время не планируется. Об этом в пятницу сообщил журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.
"О строительстве метро в Мытищах пока рано говорить, в ближайшее время оно не планируется", - сказал он.
Накануне губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что станция Московского метрополитена появится в Мытищах, начата разработка проекта ее планировки.
Впервые тему строительства наземного метро в Мытищах, а также в Балашихе и Реутове Воробьев поднял еще в статусе исполняющего обязанности губернатора Московской области в 2013 году. Тогда станцию в Мытищах планировалось открыть к 2015 году.