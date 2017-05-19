Международная выставка туриндустрии стран АТР открылась во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 19 мая. /Корр. ТАСС Марина Шатилова/. Международная выставка туристической индустрии стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) Pacific International Tourism Expo (PITE) открылась в пятницу во Владивостоке. Ее участниками стали представители десяти стран - России, Китая, Японии, Республики Корея, Малайзии, Индонезии, Гуама, Макао, Вьетнама и Индии. О своих достижениях в области туризма рассказали, в частности, компании 12 регионов Сибири и Дальнего Востока, которых объединяет новый проект "Восточное кольцо России".

Сразу несколько стендов были посвящены развитию трансграничного туризма. Так, компания DBS Cruise Ferry - оператор паромной линии, связывающей Владивосток (Россия), Донхэ (Республика Корея) и Сакаиминато (Япония), - представила новые возможности массового трансграничного автомобильного туризма.

"Мы хотим сделать автомобильный туризм массовым для россиян, потому что мы видим тенденцию. Это интересно для корейцев и представителей других стран. Жители Германии, Франции, Японии уже достаточно часто путешествуют на собственных автомобилях в Россию, но наши туристы не столь подвижны, в основном из-за того, что не знают о существующих возможностях", - сказала ТАСС представитель компании Ольга Карпова.

По ее словам, услугами парома уже пользуются туристы из Японии и Республики Кореи, желающие совершить путешествие не только по России, но и Монголии, странам Азии и Европы. Особой популярностью этот маршрут пользуется у мотопутешественников.

Паромная линия Владивосток-Донхэ-Сакаиминато была открыта семь лет назад. Паром курсирует раз в неделю, он способен перевозить до 500 туристов и 130 автомобилей. Однако до этого времени широкой рекламы возможностей автотуризма не было.

Также корейские туроператоры представили на выставке трансграничные маршруты, позволяющие за одну поездку побывать на различных фестивалях в Корее и посетить достопримечательности Хасанского района Приморья.

Выход на медицинский рынок

На выставке были также представлены стенды зарубежных клиник, предлагающих услуги медицинского туризма, в основном в области кардиологии, онкологии, стоматологии и медицинской реабилитации. Среди представителей этого направления туризма - медицинский центр Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), который в этом году впервые широко представил услуги медицинского туризма. При этом дальневосточная клиника готова на равных конкурировать с лидерами медицинского туризма - центрами Республики Корея и Китая.

"Медцентр ДВФУ- самый оснащенный в техническом плане на Дальнем Востоке. Сегодня мы можем предоставить уже обширный спектр услуг на самом современном уровне в области нейрохирургии, ортопедии, травматологии, многопрофильные диагностические мощности", - сообщил ТАСС начальник отдела продаж Медцентра ДВФУ Игорь Филин.

По его словам, услугами центра уже широко пользуются жители дальневосточных регионов. "К нам уже едут с Сахалина, Камчатки, Амурской области. Сейчас начинаем работу с Китаем, поток китайских туристов растет, и мы пытаемся перехватить его часть. Наша цена ниже при том же качестве и даже выше, чем предлагают клиники Китая и Республики Корея за счет привлечения ведущих российских специалистов", - отметил Филин.

Бизнес на Дальнем Востоке

На стенде московской компании "Хотьковская фабрика" была представлена авторская коллекция художественных изделий из бивней мамонта. Это украшения - броши, серьги, подвески, а также миниатюрная скульптура. Для компании, которая уже через месяц открывает во Владивостоке свое представительство, участие в выставке стало первым опытом работы на Дальнем Востоке, сообщил ТАСС директор "Хотьковской фабрики" Виталий Хрулев.

"Мы возрождаем народный художественный промысел народов Севера. Сегодня очень трудно совместить традиции и современную культуру, которая позволяла бы предприятию развиваться, поэтому мы ищем разные пути этого развития, в том числе сбыт среди стран, в которых косторезное искусство является также традиционным. Соревноваться мы с ними не пытаемся, но хотим показать им свою культуру. Поэтому мы здесь, во Владивостоке, где открывается возможность выхода на рынки АТР", - отметил Хрулев.

Выставка Pacific International Tourism Expo проходит во Владивостоке в 21-й раз и в третий - в программе Тихоокеанского туристского форума. Он начал работу 18 мая, и в первый день состоялись мероприятия деловой программы: пленарное заседание и тематические сессии по сотрудничеству российских регионов с Китаем, Японией и Республикой Корея. Сегодня деловую программу продолжили круглые столы по развитию экологического туризма и брендированию территорий.