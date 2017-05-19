Суд Парижа смягчил наказание наследнице бренда Nina Ricci

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ПАРИЖ, 19 мая. /Корр. ТАСС Михаил Тимофеев/. Апелляционный суд Парижа постановил смягчить наказание, вынесенное судом нижестоящей инстанции, в отношении Арлетт Риччи, 76-летней наследницы создателя бренда Nina Ricci.
Внучка основательницы знаменитого дома моды была признана в 2015 году виновной в уклонении от уплаты налогов в период с 2007 по 2010 год на сумму более чем в €17 млн, которые она разместила в одном из швейцарских банков. Точная ее задолженность французскому налоговому ведомству, однако, до сих пор является предметом разбирательства и окончательно не определена.
Парижский апелляционный суд постановил изменить меру пресечения в отношении Арлетт Риччи. Если в 2015 году она была осуждена на три года тюрьмы, из которых два были условными, то теперь решением суда весь срок в три года станет условным. Кроме того, Риччи назначен испытательный срок также в три года.
Решение о штрафе в отношении Риччи в размере €1 млн было оставлено без изменения. В то же время суд прислушался к мнению государственного прокурора Мюриэль Фюзина и конфисковал у Риччи два дорогостоящих особняка. Сама Риччи отсутствовала на парижском судебном разбирательстве в связи "плохим состоянием здоровья", как пояснил ее адвокат.
В пятницу апелляционный суд смягчил приговор в отношении адвоката Риччи - Анри-Николя Флеранса. Ранее тот пытался на основе сфальсифицированных данных доказать неплатежеспособность своей клиентки. Теперь срок условного наказания в год тюрьмы в его отношении отменен, но оставлен без изменений назначенный ему штраф в €20 тыс.
Информации о том, будет ли дело пересмотрено в вышестоящем Кассационном суде, пока нет.