Суд не принял иск против Заксобрания Петербурга по вопросу референдума об Исаакии

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга оставил без движения иск группы депутатов к Законодательному собранию города о бездействии парламента по вопросу референдума о судьбе Исаакиевского собора, сообщает пресс-служба городского суда.

"Суд оставил без движения административное исковое заявление (депутатов - прим. ТАСС) Амосова, Вишневского, Ковалева, Резника, Трохманенко к Законодательному собранию Санкт-Петербурга о признании незаконным бездействия органа государственной власти по вопросу проведения референдума в отношении собора Преподобного Исаакия Далматского", - говорится в сообщении.

Согласно решению суда, истцы могут устранить недостатки до 3 июля.

Как пояснил один из истцов, депутат Заксобрания Борис Вишневский, причина решения суда - в ошибке при уплате пошлины. "При подаче иска была неправильно оплачена государственная пошлина, сегодня это будет сделано", - сказал депутат.

История вопроса

В начале мая инициативная группа по проведению референдума по статусу Исаакиевского собора подала административный иск к Заксобранию Петербурга о бездействии, после того как парламент в очередной раз не включил в повестку дня вопрос о референдуме по собору.

Позднее вопрос был все же внесен в повестку очередного заседания, 17 мая парламент должен был рассмотреть проект постановления против проведения плебисцита из-за несоответствия закону, предложенного инициативной группой, вопроса о статусе Исаакия и других знаковых петербургских храмов. По предложению депутата Бориса Ивченко вопрос был снят с повестки дня. По словам спикера Заксобрания Вячеслава Макарова, депутаты имеют право рассматривать или не рассматривать по существу вопрос - решение за большинством парламентариев.

Избирком Петербурга 28 марта со второй попытки подтвердил соответствие законодательству документов инициативной группы по проведению городского плебисцита. На референдум предполагается вынести следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: собор Исаакия Далматского (Исаакиевский собор - прим. ТАСС), собор Воскресения Христова (более известный как храм Спаса на Крови), собор имени апостолов Петра и Павла (Петропавловский) должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?"

В апреле и в начале мая депутаты Заксобрания Петербурга отказались включать в повестку двух заседаний вопрос о референдуме, который пытались внести "с голоса" парламентарии, выступающие против передачи собора РПЦ. В инициативную группу по проведению референдума, кроме депутатов, которые провели несколько митингов за сохранение музейного статуса Исаакия, вошли представители общественных организаций и политических партий.

В январе губернатор Георгий Полтавченко подтвердил, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения".

По состоянию на 15 мая заявка о передаче собора в пользование РПЦ в правительство Санкт-Петербурга еще не поступила.

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.