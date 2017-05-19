Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.05:
$ 57.47
€ 64
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Суд не принял иск против Заксобрания Петербурга по вопросу референдума об Исаакии

Общество
19 мая, 12:26 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 19, мая. /ТАСС

Как пояснил один из истцов, причина решения суда - в ошибке при уплате пошлины

Поделиться
Материал из 1 страницы
Исаакиевский собор

Исаакиевский собор

© Сергей Коньков/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Октябрьский районный суд Петербурга оставил без движения иск группы депутатов к Законодательному собранию города о бездействии парламента по вопросу референдума о судьбе Исаакиевского собора, сообщает пресс-служба городского суда.

"Суд оставил без движения административное исковое заявление (депутатов - прим. ТАСС) Амосова, Вишневского, Ковалева, Резника, Трохманенко к Законодательному собранию Санкт-Петербурга о признании незаконным бездействия органа государственной власти по вопросу проведения референдума в отношении собора Преподобного Исаакия Далматского", - говорится в сообщении.

Согласно решению суда, истцы могут устранить недостатки до 3 июля.

Как пояснил один из истцов, депутат Заксобрания Борис Вишневский, причина решения суда - в ошибке при уплате пошлины. "При подаче иска была неправильно оплачена государственная пошлина, сегодня это будет сделано", - сказал депутат.

История вопроса

В начале мая инициативная группа по проведению референдума по статусу Исаакиевского собора подала административный иск к Заксобранию Петербурга о бездействии, после того как парламент в очередной раз не включил в повестку дня вопрос о референдуме по собору.

Позднее вопрос был все же внесен в повестку очередного заседания, 17 мая парламент должен был рассмотреть проект постановления против проведения плебисцита из-за несоответствия закону, предложенного инициативной группой, вопроса о статусе Исаакия и других знаковых петербургских храмов. По предложению депутата Бориса Ивченко вопрос был снят с повестки дня. По словам спикера Заксобрания Вячеслава Макарова, депутаты имеют право рассматривать или не рассматривать по существу вопрос - решение за большинством парламентариев.

Читайте также новости по теме:
Передача Исаакиевского собора РПЦ
© Александр Демьянчук/ТАСС

Заксобрание Петербурга рассмотрит вопрос о референдуме по Исаакиевскому собору

Суд признал законным прекращение производства по иску о передаче Исаакиевского собора РПЦ

Противники передачи Исаакия РПЦ подают иск против Заксобрания Петербурга

Избирком Петербурга 28 марта со второй попытки подтвердил соответствие законодательству документов инициативной группы по проведению городского плебисцита. На референдум предполагается вынести следующий вопрос: "Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: собор Исаакия Далматского (Исаакиевский собор - прим. ТАСС), собор Воскресения Христова (более известный как храм Спаса на Крови), собор имени апостолов Петра и Павла (Петропавловский) должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?"

В апреле и в начале мая депутаты Заксобрания Петербурга отказались включать в повестку двух заседаний вопрос о референдуме, который пытались внести "с голоса" парламентарии, выступающие против передачи собора РПЦ. В инициативную группу по проведению референдума, кроме депутатов, которые провели несколько митингов за сохранение музейного статуса Исаакия, вошли представители общественных организаций и политических партий.

В январе губернатор Георгий Полтавченко подтвердил, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения".

По состоянию на 15 мая заявка о передаче собора в пользование РПЦ в правительство Санкт-Петербурга еще не поступила.

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Передача Исаакиевского собора РПЦ
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Прокуратура Украины возбудила дело за некачественный ремонт фрегата "Гетман Сагайдачный"
2
Госдума пригласит главу ФСБ для обсуждения вмешательства США в дела РФ
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Патрушев: РФ не звала Украину и Грузию на саммит Совбезов в Твери, США отказались сами
5
Прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа
6
Власти Москвы не планируют в ближайшее время строить метро в Мытищах
7
Оплата метро и МЦК через Android Pay обойдется пассажирам в один рубль в течение месяца
Темы дня
Загрузка...
Реклама