Васильева: историю не знают ни школьники, ни студенты

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева объяснила включение истории в список обязательных ЕГЭ.
"Достаточно хорошо историю не знают ни школьники, ни студенты. Надо знать хорошо историю своей страны, литературу, живопись своей страны, музыку, достижения техники для очень простой цели: чтобы в сердце всегда было чувство гордости и сопричастности, и вот знания того, что наша страна имеет, оно стимулирует двигаться вперед", - сказала Васильева сегодня журналистам.
Накануне глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о введении нового обязательного ЕГЭ - по истории. Школьники будут сдавать предмет как обязательный с 2020 года.