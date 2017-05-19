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Васильева: историю не знают ни школьники, ни студенты

Общество
19 мая, 12:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Школьники будут сдавать предмет как обязательный с 2020 года

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева объяснила включение истории в список обязательных ЕГЭ.

"Достаточно хорошо историю не знают ни школьники, ни студенты. Надо знать хорошо историю своей страны, литературу, живопись своей страны, музыку, достижения техники для очень простой цели: чтобы в сердце всегда было чувство гордости и сопричастности, и вот знания того, что наша страна имеет, оно стимулирует двигаться вперед", - сказала Васильева сегодня журналистам.

Накануне глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о введении нового обязательного ЕГЭ - по истории. Школьники будут сдавать предмет как обязательный с 2020 года.

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Васильева, Ольга Юрьевна
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