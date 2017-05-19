Российское движение школьников в июне проведен слет экологических отрядов

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российское движение школьников (РДШ) планирует в июне провести в Москве слет экологических отрядов со всей страны. Об этом заявила журналистам директор Росдетцентра Алиса Крюкова.

Текущий год в России объявлен Годом экологии. "Состоится экологический слет в июне в Москве. Ожидается, в слете примут около 450 участников экоотрядов", - сказала Крюкова.

Слет будет приурочен к Международному дню защиты окружающей среды (5 июня - прим. ТАСС) и продлится три дня, уточнила она. В мероприятии примут участие лучшие школьные экоотряды со всей страны.

В ходе слета участники будут выполнять различные задания, а также смогут принять участие в мастер-классах от известных экологов, подчеркнула Крюкова.

Российское движение школьников - общественно-государственная детско-юношеская организация, создана указом президента РФ 29 октября 2015 года, объединяет более 250 школ. Ее деятельность целиком сосредоточена на развитии школьников, на объединении и координации организации и лиц, занимающихся воспитанием подрастающего поколения и формированием личности. Первый съезд движения прошел в МГУ 28 марта 2016 года.