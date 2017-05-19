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Профильный комитет Думы планирует провести парламентские слушания по реновации 6 июня

Общество
19 мая, 12:50 дата обновления: 19 мая, 13:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Срок представления поправок к законопроекту продлен до 3 июня

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Профильный комитет Госдумы по транспорту и строительству будет предлагать провести парламентские слушания по законопроекту о реновации жилищного фонда Москвы 6 июня. Об этом сообщил глава комитета Евгений Москвичев.

"Если мы так дальше продолжим работать в течение (предстоящих) двух недель, как мы работали последний месяц, то мы будем предлагать провести их (парламентские слушания) 6 июня", - сказал депутат.

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Москвичев отметил, что поправки ко второму чтению законопроекта, поступившие в Госдуму по итогам их обсуждения депутатами всех фракций, не являются окончательными, рабочая группа нижней палаты продолжит функционировать, встречи с жителями столицы будут проходить и дальше. 

Он напомнил, что в течение месяца рабочая группа Думы изучала поправки и работала над текстом документа ко второму чтению, проходили встречи с жителями столицы.

По словам депутата, от москвичей в Госдуму поступило более тысячи обращений по этому вопросу.

"Единогласно все фракции, обсуждая те злободневные вопросы, которые задают жители Москвы, вошли в текст ко второму чтению", - указал Москвичев.

"Мы ставим вопрос, что это не окончательные поправки, которые входят в текст ко второму чтению. Мы дальше будем продолжать работать, встречаться с жителями Москвы, с тем чтобы все законные интересы жителей были защищены", - сказал парламентарий.

Нормы так называемого закона о тишине при реализации программы реновации жилищного фонда Москвы нарушены не будут, транспортное сообщение в столице не пострадает, заверил журналистов Москвичев.

"Что касается тишины, то (при реализации программы реновации) все санитарные нормы будут соблюдены. Мы даже смотрим, чтобы инфраструктура совершенно другой была, современной, особенно чтобы транспортное сообщение не было ущемлено", - заявил он.

По словам депутата, работа над поправками к законопроекту продолжается. "Мы также работаем над названием законопроекта, мы, может быть, его изменим", - сказал парламентарий.

Ранее 19 мая Госдума продлила срок представления поправок ко второму чтению законопроекта о реновации жилого фонда Москвы до 3 июня. До этого предполагалось, что данный срок будет продлен на месяц. Накануне состоялось совещание по обсуждению поправок к законопроекту с представителями думских фракций и четырех профильных комитетов.

Проект о реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м.

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Пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., в которых проживают 1,6 млн человек.

В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. Чтобы дом снесли, необходима поддержка этого решения со стороны двух третей собственников квартир.

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить второе чтение законопроекта до июля. По его мнению, до окончания поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний по этому вопросу принимать ключевые решения по закону во втором чтении преждевременно и нецелесообразно.

Ранее на этой неделе Совет Думы принял решение провести второе чтение законопроекта на пленарном заседании 5 июля.

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