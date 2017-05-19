В Госдуме пообещали достойную денежную компенсацию за квартиру по программе реновации

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Собственник жилого помещения в доме, участвующем в программе реновации, получит достойную компенсацию в том случае, если выберет не натуральное возмещение жилья, а денежное. Об этом заявила журналистам председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

"Компенсация будет вполне достойной, чтобы соглашаться на такой вариант", - заявила она. "Если собственник будет требовать не натурального возмещения, а денежную компенсацию, то в эту денежную компенсацию, помимо рыночной стоимости жилого помещения, входит также доля в праве на общее имущество на земельный участок", - пояснила депутат, призвав "всех москвичей озаботиться постановкой на кадастровый учет этих земельных участков".

По ее словам, "только в этом случае доля в праве на общее имущество, стоимость этого земельного участка будет входить в рыночную стоимость (жилого помещения)".

Также парламентарий добавила, что если у государства существуют старые обязательства по реализации капитального ремонта в переселяемом доме, то собственникам должна быть предоставлена "компенсация за непроизведенный ремонт".

Кроме того, по словам Хованской, она собирается внести "дополнительное предложение о том, что если проводится собрание и большинство собственников хочет переехать в другой дом, то с собственниками должен заключаться предварительный договор".

О программе реновации

В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы Сергею Собянину снести все так называемые хрущевки в столице, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10-15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м.

Пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., в которых проживают 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы. На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. Чтобы дом снесли, необходима поддержка этого решения со стороны двух третей собственников квартир.

В начале марта в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении. Спикер Госдумы Вячеслав Володин предложил отложить второе чтение законопроекта до июля. По его мнению, до окончания поадресного опроса москвичей и проведения парламентских слушаний по этому вопросу принимать ключевые решения по закону во втором чтении преждевременно и нецелесообразно.

Ранее Совет Думы принял решение провести второе чтение законопроекта на пленарном заседании 5 июля.