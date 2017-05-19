Суд отказал семье Фриске в ходатайстве о прекращении производства по иску "Русфонда"

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Перовский суд Москвы отказался прекращать производство по гражданскому иску "Русфонда" о взыскании с родственников Жанны Фриске 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы. Об этом сообщает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд считает невозможным прекращение производства по делу, так как это лишит стороны объективного разбирательства", - сказал судья Сергей Савостьянов.

О прекращении рассмотрения дела просили представители семьи Фриске, считающие данный иск незаконным и неправомерным. "Мы не признаем данный иск и просим прекратить его производство", - сказал представитель матери певицы, отметив, что Ольга Фриске не может быть должником по договору, так как не является его подписантом. "Большая часть денежных средств была затрачена самой Жанной, а оставшейся суммой распоряжалась бухгалтер. Кроме того, истцом не предоставлены документы, подтверждающие его права на данные суммы", - заявил юрист.

Ответчик также просил "Русфонд" отчитаться о проделанной работе. "После проведенной акции Первого канала считаем законным получить отчет от фонда о его работе. По нашим данным, сумма пожертвованных денег составляет от 67 млн до 400 млн рублей", - отметил юрист. "У нас есть все основания полагать, что фонд пытается скрыть реальные суммы пожертвований, привлекая нас к ответственности", - добавил он.

Представитель Платона Шепелева также просил прекратить производство по иску. "Мы считаем, что истцу следовало обратиться с иском к Ольге Фриске, так как деньги были обналичены именно ею за две недели до смерти дочери. Платон не вступал в наследование денежных средств", - пояснил он.

Истец в свою очередь заявил, что оснований для прекращения рассмотрения иска нет. "Обязанность возвратить эти деньги ничем не отличается от обязанностей возвратить кредит", - отметил представитель "Русфонда".

Иск "Русфонда"

"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева об отчете расходования 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске. Как пояснили в "Русфонде", родственники Фриске принимали активное участие в сборе средств на ее лечение: обращались за помощью в фонд, выступали в телепередачах. Однако после смерти Жанны они отказались предоставить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг.

Договор, заключенный с Жанной Фриске, предусматривал целевое расходование средств и обязывал предоставить отчет о расходах на лечение, а также возврат неизрасходованной суммы. В "Русфонде" заявляли, что предоставленные организацией документы свидетельствуют, что на лечение была потрачена лишь небольшая часть из общей суммы в 25 млн рублей. В фонде сообщали, что получили отчет о расходовании только 4,12 млн рублей.

Известная певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. С 2013 года она боролась с раком головного мозга.