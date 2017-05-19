Российское движение школьников планирует провести фестиваль детского кино в конце года

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Российское движение школьников (РДШ) намерено в конце года в Калининграде провести фестиваль детского кино. Об этом заявила журналистам глава Росдетцентра Алиса Крюкова.
"Кинофестиваль будет в Калининграде в конце года", - сказала Крюкова.
По ее словам, в рамках подготовительного этапа дети должны снять короткометражный фильм и направить его в конкурсную комиссии. "Фильмы могут быть сняты хоть на мобильный телефон", - подчеркнула Крюкова.
Она уточнила, что авторы лучших работ смогут поехать на фестиваль в Калининград. "В рамках фестиваля, который продлится пять дней, участники смогут создать фильмы под руководством профессиональных кинемотографистов", - сказала Крюкова.
Она подчеркнула, что работы, снятые в рамках фестиваля, будут участвовать в конкурсе, лучшие работы получат награды в различных номинациях.
Российское движение школьников было создано в соответствии с указом президента РФ от 29 октября 2015 года, фактически было образовано на первом съезде движения, который прошел в МГУ 28 марта 2016 года. Целью организации, согласно президентскому указу, является "совершенствование государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействие формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей".