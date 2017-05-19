Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Минздрав планирует создать службу экстренного реагирования для одиноких пожилых людей

Общество
19 мая, 13:11 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

С 2020 года планируется оснастить персональными электронными устройствами пациентов из группы риска. Данные о состоянии здоровья будут отслеживаться в круглосуточном режиме

Поделиться
Материал из 1 страницы
Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

Министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова

© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ планирует создать службы экстренного реагирования в регионах для помощи пациентам из групп риска, в том числе для одиноких пожилых людей, на случай, если они не могут самостоятельно вызвать себе скорую помощь. Об этом сообщила журналистам глава ведомства Вероника Скворцова.

"С 2020 года мы планируем большой проект по введению персонифицированного мониторинга здоровья посредством персональных гаджетов с датчиками давления, пульса, ЭКГ, концентрации в крови разных элементов, глюкозы и холестерина, положения в пространстве", - сказала министр.

По ее словам, такие персональные электронные устройства могут спасти жизнь одиноким пожилым людям из группы риска. Данные о скачке давления, резком изменении положения в пространстве будут отслеживаться в круглосуточном режиме.

"Мы хотим на уровне наших межрайонных центров, где расположены сосудистые центры, реанимации, создать круглосуточную службу контроля для пациентов из групп риска, с тем, чтобы была возможность быстрого вызова экстренной службы, даже в том случае, если человек одинок. Вот он упал он, не может сам вызвать себе скорую. В текущей ситуации его находят через три дня соседи", - добавила министр.

Скворцова также подчеркнула, что службы должны быть созданы в рамках развития цифрового здравоохранения и телемедицинских технологий.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
2
Самый большой корабль Украины сломался сразу после ремонта
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Госдума пригласит главу ФСБ для обсуждения вмешательства США в дела РФ
5
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
6
Прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа
7
Вирус ходит по планете: что известно о мировой кибератаке и чего ожидать дальше
Темы дня
Загрузка...
Реклама