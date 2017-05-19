Минздрав планирует создать службу экстренного реагирования для одиноких пожилых людей

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Министерство здравоохранения РФ планирует создать службы экстренного реагирования в регионах для помощи пациентам из групп риска, в том числе для одиноких пожилых людей, на случай, если они не могут самостоятельно вызвать себе скорую помощь. Об этом сообщила журналистам глава ведомства Вероника Скворцова.

"С 2020 года мы планируем большой проект по введению персонифицированного мониторинга здоровья посредством персональных гаджетов с датчиками давления, пульса, ЭКГ, концентрации в крови разных элементов, глюкозы и холестерина, положения в пространстве", - сказала министр.

По ее словам, такие персональные электронные устройства могут спасти жизнь одиноким пожилым людям из группы риска. Данные о скачке давления, резком изменении положения в пространстве будут отслеживаться в круглосуточном режиме.

"Мы хотим на уровне наших межрайонных центров, где расположены сосудистые центры, реанимации, создать круглосуточную службу контроля для пациентов из групп риска, с тем, чтобы была возможность быстрого вызова экстренной службы, даже в том случае, если человек одинок. Вот он упал он, не может сам вызвать себе скорую. В текущей ситуации его находят через три дня соседи", - добавила министр.

Скворцова также подчеркнула, что службы должны быть созданы в рамках развития цифрового здравоохранения и телемедицинских технологий.