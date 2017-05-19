Кабмин одобрил увеличение штрафов за незаконное оформление документов мигрантам

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект, увеличивающий административные штрафы за нарушение порядка оформления документов на право пребывания иностранных граждан и лиц без гражданства в России. Об этом говорится в решениях кабмина, принятых на заседании 18 мая и опубликованных на сайте правительства.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменения в статью 18.9 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях" и внести его в Государственную думу в установленном порядке ", - говорится на сайте кабмина.

В настоящее время КоАП устанавливает административную ответственность за предоставление жилого помещения или транспортного средства либо оказание других услуг иностранному гражданину или лицу без гражданства, находящемуся в России с нарушением порядка или правил транзитного проезда через ее территорию. Речь, в частности, идет о предоставлении помощи мигрантам при оформлении разрешительных документов на пребывание в России.

Законопроект, разработанный МВД, увеличивает размеры административных штрафов, налагаемых на граждан - до 5 тыс. руб. (в данный момент - до 4 тыс. руб.), на должностных лиц - до 50 тыс. руб. (вместо действующего штрафа в размере до 30 тыс. руб.), на юридических лиц - до 500 тыс. руб. (в настоящее время - до 300 тыс. руб.).

"Законопроект направлен на совершенствование законодательства в сфере противодействия незаконной миграции в целях обеспечения национальной безопасности Российской Федерации", - отмечается в материалах правительства.