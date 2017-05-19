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Программа реновации жилья подразумевает стройку 70% домов из монолита

Общество
19 мая, 13:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Лишь 30% домов коснется панельная застройка

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Около 70% домов, которые будут строиться после сноса ветхих пятиэтажек, будут монолитными. Об этом сообщил журналистам заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Около 70% новых домов, которые будут строиться в рамках реновации жилья, будут монолитными. Панельная застройка коснется только 30% домов. Однако и эти дома будут сделаны из самых высококачественных материалов ", - сказал он.

В мае 2015 года мэр столицы Сергей Собянин утвердил новые требования к внешнему облику многоквартирных жилых зданий. Дома новых серий могут иметь разную этажность, разнообразные фасады, свободные планировки квартир. При этом первые этажи, как правило нежилые, используются для размещения детских центров, пунктов оказания бытовых услуг и других объектов.

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