Дворкович: правительство намерено продолжать материальную поддержку вузов Томска

ТОМСК, 19 мая. /ТАСС/. Правительство России будет продолжать материальную поддержку высших учебных заведений Томска, вкладывать средства в развитие материальной базы, общежитий, лабораторий. Об этом журналистам сообщил вице-премьер Аркадий Дворкович.

"Вузам также нужно продолжение поддержки, речь идет о материальной базе, общежитиях, лабораториях, - сказал он. - Но база должна готовиться в системе дошкольного и школьного образования. Открытый сегодня в Томске "Кванториум" - один из элементов выявления и поддержки талантов, которые дальше смогут реализоваться дальше в вузах и бизнесе".

По его словам, правительство намерено уделить особое внимание поддержке студенческого предпринимательства. Вице-премьер заметил, что работа в этом направлении уже ведется.

"Предпринимательство должно быть частью университетской культуры. Не только образовательный процесс, не только наука, но и предпринимательство - это часть общего развития молодого человека, приобретения отдельных навыков. Пока есть отдельные успешные примеры отдельных точечных вузов, но это пока не системное достижение, пока мы не можем этим похвастаться", - отметил он.

В свою очередь, врио губернатора Томской области Сергей Жвачкин отметил, что сегодня в ходе совещания по реализации федерального проекта "ИНО Томск" по созданию в центре территориального инновационного кластера обсуждался вопрос об изменении системы госзаказа вузов. "При госзказе - количество бакалавров, профессий, но не учитывается, что сегодня вузы занимаются еще и наукой. Кроме образования, и желательно по тем направлениям, которые важны государству, чтобы со стороны государства были госзаказы на выполнение научной деятельности", - отметил врио главы региона.

В Томске работают шесть вузов, два из них являются участниками программы повышения международной конкурентоспособности "5-100".

Томский кластер - в приоритете

Вице-премьер также отметил, что Томская область для российского правительства является одним из приоритетных регионов с точки зрения инновационного развития. "Томская (область) - один из приоритетов наших федеральных программ (по развитию регионов - прим. ТАСС)", - подчеркнул он.

Для развития региона правительство РФ планирует активизировать работу по включению кластера "умных технологий" в реализацию Национальной технологической инициативы, а также продолжить развитие инфраструктуры, необходимой для реализации промышленных проектов.

Дворкович заметил, что бюджетные ограничения влияют на масштабы поддержки правительством региона, но существующие планы выполняются четко. "Понятно, что бюджетные ограничения играют свою роль, но мы четко выполняем вещи, которые наметили, которые в наших силах выполнить", - отметил вице-премьер.

Совещание прошло в рамках форума молодых ученых U-NOVUS. Агентство ТАСС является информационным партнером форума.