Программа реновации может охватить более 500 кварталов Москвы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Программа реновации может затронуть 551 московский квартал, сообщил в пятницу журналистам заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

"Под реновацию может попасть 551 московский квартал. Сейчас мы прорабатываем конкурсы не на проектирование отдельных домов, а на проектирование целых кварталов - готовим предварительные технические задания и просчитываем, как необходимо комплексно развивать эти кварталы, чтобы выполнить поручения мэра", - сказал он.

По словам Хуснуллина, мэр Москвы Сергей Собянин дал поручение сделать дома для жителей, которые будут переселяться, комфортными с современным и качественным уровнем отделки, наличием парков и детских площадок. Кроме того, есть задание детально проработать новое решение по расположению парковочных мест и утилизации мусора - вплоть до его раздельного сбора, добавил он.

Ранее сообщалось, что в мае 2015 года мэр Москвы утвердил новые требования к внешнему облику многоквартирных домов новых серий. Они могут иметь разную этажность, разнообразные фасады, свободные планировки квартир. При этом первые этажи, как правило, нежилые, используются для размещения детских центров, пунктов оказания бытовых услуг и других объектов.