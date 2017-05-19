Морской турмаршрут из Сочи в Турцию через Крым стартует 6 июня

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Теплоход "Князь Владимир", который должен пройти по туристическому маршруту из Сочи в Турцию через Крым, отправится в плавание 6 июня. Об этом на пресс-конференции в Москве сообщил мэр Сочи Анатолий Пахомов.

"Совсем скоро откроется наш маршрут на теплоходе "Князь Владимир" - это Сочи - Крым - Турция. Он 6 июня открывается, но уже сам теплоход стоит у нас. Это будет давать посещение таких городов, как Новороссийск, Севастополь, Ялта - тоже интересно", - сказал он.

По словам мэра Сочи, по итогам 2016 года город посетили 6,5 млн туристов.

На заседании президиума Госсовета 15 сентября 2016 года президент РФ Владимир Путин поручил Министерству транспорта РФ рассмотреть возможность открытия регулярного авиационного и морского сообщения между Сочи и крымскими курортами. Впоследствии "Росморпорт" приобрел круизное судно Roy Star (впоследствии переименован в "Князь Владимир") для перевозки туристов по маршруту Сочи - Крым - Стамбул. Судно построено в 1977 году, в 2005 году приведено в соответствие с современными требованиями, прошло реновации в 2013 и 2017 годах. Длина судна - 141,8 м, ширина - 21,9 м, оно рассчитано на 940 пассажиров, которые будут размещаться в 360 каютах.