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Участники KazanSummit 2017 прочитали коллективный намаз в мечети Кул-Шариф

Общество
19 мая, 14:10 UTC+3 КАЗАНЬ КАЗАНЬ 19, мая. /ТАСС

На мероприятии, возглавляемом муфтием Татарстана, присутствовали более 3 тыс. человек

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КАЗАНЬ, 19 мая. /ТАСС/. Участники форума KazanSummit 2017 прочитали пятничный коллективный намаз в одной из крупнейших мечетей Европы - казанской Кул-Шариф. Как сообщил ТАСС заместитель муфтия Татарстана Ильфар хазрат Хасанов, на молитве присутствовали 3 тыс. верующих.

"В этом году на молитве присутствовали татарские богословы и иностранные делегаты. Мероприятие провел муфтий Татарстана. В мечети Кул-Шариф было около 3 тыс. человек, она была полностью заполнена людьми", - рассказал он.

После намаза на территории Казанского кремля в специально подготовленном мавзолее пройдет церемония перезахоронения останков казанских ханов Махмуда и Мухаммед-Амина, а также членов их семей.

Мечеть Кул-Шариф - главная соборная мечеть Татарстана, расположена на территории Казанского кремля, открыта в 2005 году к 1000-летнему юбилею Казани. Внутреннее пространство мечети рассчитано примерно на 1,5 тыс. человек, на площади перед ней могут разместиться 10 тыс. человек.

IX Международный экономический саммит России и стран Организации исламского сотрудничества "Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017", который проходит в Казани 18-20 мая, примет в этом году более 2 тыс. гостей из 50 стран мира. Традиционно центральной темой саммита стала экономика исламских стран и регионов. Кроме того, в этом году KazanSummit затронет такие направления, как социальное предпринимательство, экология, благотворительность, корпоративные стратегии, туризм, исламское образование. Генеральным информационным партнером саммита является ТАСС.

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Россия - Исламский мир: KazanSummit 2017
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