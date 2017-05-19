Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

У собственников жилья в сносимых пятиэтажках будет право на обжалование переселения

Общество
19 мая, 14:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Председатель Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская напомнила, что право на судебную защиту является конституционным правом

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Собственники жилья в московских домах, которые принимают участие в программе реновации, не должны быть ограничены в праве судебной защите при переезде, у них будет право на обжалование переселения. Это следует из поправок ко второму чтению законопроект о ренованции, поступивших в Госдуму.

Смотрите также

Снести или оставить: как будет проходить голосование о судьбе пятиэтажек

"Конечно, всех нас не устроила позиция ограничения права на судебную защиту. И все мы единогласно согласились с тем, что право на судебную защиту, которое является конституционным правом, ни в коем случае не должно быть ограничено", - заявила в пятницу журналистам один из авторов поправок председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.

По словам главы комитета, для того, чтобы у чиновников не было какого-либо "свободного правоприменения, должно быть прописано еще раз то, что есть и в Конституции РФ, и в Гражданском кодексе, и Жилищном кодексе".

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что собственник жилья в пятиэтажке, попавшей в программу реновации жилого фонда столицы, должен иметь право оспаривать сам факт переселения в другое жилье.

"Я считаю, что люди должны иметь право обращаться в суд и по равнозначности жилья - правильно или нет предоставлена квартира, и по равноценности - по стоимости, и вообще оспаривать сам факт переселения. Никаких ограничений не должно быть. У человека должно быть полное право на судебную защиту", - сказал Собянин в эфире радиостанции Вести FM.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Снос хрущевок в Москве
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
2
Самый большой корабль Украины сломался сразу после ремонта
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Госдума пригласит главу ФСБ для обсуждения вмешательства США в дела РФ
5
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
6
Прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа
7
Вирус ходит по планете: что известно о мировой кибератаке и чего ожидать дальше
Темы дня
Загрузка...
Реклама