У собственников жилья в сносимых пятиэтажках будет право на обжалование переселения

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Собственники жилья в московских домах, которые принимают участие в программе реновации, не должны быть ограничены в праве судебной защите при переезде, у них будет право на обжалование переселения. Это следует из поправок ко второму чтению законопроект о ренованции, поступивших в Госдуму.
"Конечно, всех нас не устроила позиция ограничения права на судебную защиту. И все мы единогласно согласились с тем, что право на судебную защиту, которое является конституционным правом, ни в коем случае не должно быть ограничено", - заявила в пятницу журналистам один из авторов поправок председатель комитета Госдумы по жилищной политике и ЖКХ Галина Хованская.
По словам главы комитета, для того, чтобы у чиновников не было какого-либо "свободного правоприменения, должно быть прописано еще раз то, что есть и в Конституции РФ, и в Гражданском кодексе, и Жилищном кодексе".
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявлял, что собственник жилья в пятиэтажке, попавшей в программу реновации жилого фонда столицы, должен иметь право оспаривать сам факт переселения в другое жилье.
"Я считаю, что люди должны иметь право обращаться в суд и по равнозначности жилья - правильно или нет предоставлена квартира, и по равноценности - по стоимости, и вообще оспаривать сам факт переселения. Никаких ограничений не должно быть. У человека должно быть полное право на судебную защиту", - сказал Собянин в эфире радиостанции Вести FM.