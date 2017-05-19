МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Акция "За права москвичей" пройдет 27 мая на Суворовской площади в столице. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

"Мы согласовали акцию 27 мая на Суворовской площади. Планируемая численность участников 1,5 тыс. человек", - сказал Черников.

Ранее глава ведомства подтвердил ТАСС, что в мэрию поступила заявка на проведение акции 27 мая. Организаторы были намерены провести митинг "За права москвичей" на одной из центральных площадей.

"Ключевых тем у нас четыре: против сноса гаражей, против точечной застройки, в защиту обманутых дольщиков и против реновации", - отметил один из организаторов акции, член Общественной палаты РФ Георгий Федоров.