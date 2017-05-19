Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.05:
$ 57.16
€ 63.65
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Акция "За права москвичей" пройдет 27 мая на Суворовской площади в столице

Общество
19 мая, 14:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Планируется, что в акции примут участие 1,5 тыс. человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Акция "За права москвичей" пройдет 27 мая на Суворовской площади в столице. Об этом ТАСС сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников.

"Мы согласовали акцию 27 мая на Суворовской площади. Планируемая численность участников 1,5 тыс. человек", - сказал Черников.

Ранее глава ведомства подтвердил ТАСС, что в мэрию поступила заявка на проведение акции 27 мая. Организаторы были намерены провести митинг "За права москвичей" на одной из центральных площадей.

"Ключевых тем у нас четыре: против сноса гаражей, против точечной застройки, в защиту обманутых дольщиков и против реновации", - отметил один из организаторов акции, член Общественной палаты РФ Георгий Федоров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
"Живая Победа": история войны в лицах
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
"Бессмертный полк" прошел по всей России
Фото
4
На Большой Лубянке обнаружили деревянную мостовую XVII века
5
Подростки из Сирии сдали в "Артеке" нормы ГТО и готовятся к восхождению в горы
8
В Палестине впервые прошла акция "Бессмертный полк"
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
У "Мегафона" возникли проблемы со связью
2
Самый большой корабль Украины сломался сразу после ремонта
3
Kyodo: японцы остались недовольны первой в этом году безвизовой поездкой на Курилы
4
Госдума пригласит главу ФСБ для обсуждения вмешательства США в дела РФ
5
ОМОН не дал националисту Дацику сбежать из-под стражи в суде
6
Прокуратура Швеции прекратила расследование в отношении Ассанжа
7
Вирус ходит по планете: что известно о мировой кибератаке и чего ожидать дальше
Темы дня
Загрузка...
Реклама