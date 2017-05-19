Глава Ростуризма назвал статистической погрешностью падение турпотока в Крым на 2%

ВЛАДИМИР, 19 мая. /ТАСС/. Глава Ростуризма Олег Сафонов назвал статистической погрешностью падение турпотока на 2% в Крыму.

Ранее министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий заявил, что турпоток в Крым с начала года по состоянию на 12 мая сократился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

"Падение в 2% - это не падение. Мы все понимаем, что есть статистическая погрешность", - сказал Сафонов журналистам.

Глава ведомства отметил, что в настоящее время турпоток соответствует уровню прошлого года. "И это очень хороший показатель, но не нужно успокаиваться на этом, - считает глава Ростуризма. - Нужно понимать, что мы находимся в очень жестких конкурентных условиях, и мы должны сделать все, чтобы привлечь туристов в Крым через снижение стоимости размещения, создания качественных условий, активного продвижения Крыма".