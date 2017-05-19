Глава Ростуризма назвал статистической погрешностью падение турпотока в Крым на 2%

Результаты работы миссии МВФ в России. ВидеотрансляцияЭкономика и бизнес 19 мая, 15:54
Алла Пугачева: я горжусь, что у нас есть такие спектакли, как "Анна Каренина"Новости партнеров 19 мая, 15:48
Двое французских военных погибли в ходе учений под ПарижемПроисшествия 19 мая, 15:46
Осло, Лондон и Сингапур хотят провести матч за шахматную корону 2018 годаСпорт 19 мая, 15:44
Путин поздравил Сибирское отделение РАН с 60-летним юбилеемОбщество 19 мая, 15:36
Глава O1 Properties: обыски в офисе компании связаны с делом в отношении "Динамо"Экономика и бизнес 19 мая, 15:31
Каменский с мировым рекордом выиграл этап КМ в стрельбе из пневматической винтовки с 10 мСпорт 19 мая, 15:31
Ассанж намерен попросить политическое убежище во ФранцииМеждународная панорама 19 мая, 15:29
Суд обязал родителей Жанны Фриске вернуть "Русфонду" не потраченные на ее лечение деньгиОбщество 19 мая, 15:19
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВЛАДИМИР, 19 мая. /ТАСС/. Глава Ростуризма Олег Сафонов назвал статистической погрешностью падение турпотока на 2% в Крыму.
Ранее министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий заявил, что турпоток в Крым с начала года по состоянию на 12 мая сократился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.
"Падение в 2% - это не падение. Мы все понимаем, что есть статистическая погрешность", - сказал Сафонов журналистам.
Глава ведомства отметил, что в настоящее время турпоток соответствует уровню прошлого года. "И это очень хороший показатель, но не нужно успокаиваться на этом, - считает глава Ростуризма. - Нужно понимать, что мы находимся в очень жестких конкурентных условиях, и мы должны сделать все, чтобы привлечь туристов в Крым через снижение стоимости размещения, создания качественных условий, активного продвижения Крыма".