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Глава Ростуризма назвал статистической погрешностью падение турпотока в Крым на 2%

Общество
19 мая, 14:33 UTC+3 ВЛАДИМИР ВЛАДИМИР 19, мая. /ТАСС

Глава ведомства Олег Сафонов отметил, что в настоящее время турпоток соответствует уровню прошлого года

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ВЛАДИМИР, 19 мая. /ТАСС/. Глава Ростуризма Олег Сафонов назвал статистической погрешностью падение турпотока на 2% в Крыму.

Ранее министр курортов и туризма Республики Крым Сергей Стрельбицкий заявил, что турпоток в Крым с начала года по состоянию на 12 мая сократился на 2% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

"Падение в 2% - это не падение. Мы все понимаем, что есть статистическая погрешность", - сказал Сафонов журналистам.

Глава ведомства отметил, что в настоящее время турпоток соответствует уровню прошлого года. "И это очень хороший показатель, но не нужно успокаиваться на этом, - считает глава Ростуризма. - Нужно понимать, что мы находимся в очень жестких конкурентных условиях, и мы должны сделать все, чтобы привлечь туристов в Крым через снижение стоимости размещения, создания качественных условий, активного продвижения Крыма".

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