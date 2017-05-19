В РПЦ настаивают на нецелесообразности референдума о судьбе Исаакиевского собора

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Представители РПЦ настаивают на нецелесообразности референдума о передаче в пользование церкви Исаакиевского собора в Петербурге, все вопросы уже урегулированы федеральным законом. Об этом заявила журналистам руководитель юридической службы Московской Патриархии игумения Ксения (Чернега).

"Я считаю, что оснований для его (референдума - прим. ТАСС) проведения нет, потому что референдум проводится только по тем вопросам, которые не урегулированы федеральными законами. Вопрос, поставленный на референдум, - это вопрос о законности прекращения права оперативного управления, законности дорожной карты, утвержденной распоряжением КИО (комитета имущественных отношений), все эти вопросы урегулированы федеральным законодательством - предмета для проведения референдума нет", - сказала она журналистам в кулуарах Петербургского международного юридического форума.

Она допустила наличие факторов, тормозящих процесс передачи, отметив, что "они лежат вне правового поля". "Я считаю, что закон позволяет это сделать сегодня, завтра и вчера позволял", - добавила руководитель юрслужбы.

При этом она не уточнила, когда РПЦ направит заявку, необходимую для запуска процесса передачи собора. "Закон не регламентирует этот вопрос, мы его самостоятельно решаем, пока нет никаких документов, обязывающих нас подать заявку. Когда она будет подана, я не готова сказать, не знаю", - уточнила Чернега.

"Как будет развиваться ситуация с Исаакием, мы не знаем, все зависит от того, когда будет прекращено право оперативного управления музея, до или после принятия решения о передаче данного объекта", - заключила она.

Споры вокруг памятника

Правительство Санкт-Петербурга объявило, что 30 декабря 2016 года было отдано распоряжение о передаче Исаакиевского собора в пользование Московскому патриархату РПЦ на основании принятого в 2010 году ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения". Но официальный документ от РПЦ в Смольный так и не поступил. Инициативная группа попыталась вынести вопрос на референдум, однако вопрос "завис" на рассмотрении в Законодательном собрании города.

Здание Исаакиевского собора находится в собственности Санкт-Петербурга, но под охраной на федеральном уровне и входит в список Всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. До революции 1917 года собор также не был собственностью церкви и находился в ведении МВД из-за больших расходов на содержание.

Собор стал музеем в 1928 году, с 1990 года в нем восстановлены православные богослужения, которые сейчас проводятся ежедневно.

В 2016 году, по данным музея, проводившиеся в соборе службы, включая большое Рождественское богослужение и панихиды по жертвам катастрофы авиалайнера A-321 на Синайском полуострове, посетили около 18 тыс. человек. За это же время в ГМЗ "Исаакиевский собор" побывали около 3,9 млн туристов.