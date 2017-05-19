Граждане Ирана активно голосуют на выборах президента в консульстве в Астрахани

АСТРАХАНЬ, 19 мая. /Корр. ТАСС Елена Поротикова/. Иранские граждане, проживающие в Астраханской области, в пятницу с самого утра приходят в генеральное консульство Ирана, где организован избирательный участок для голосования на президентских выборах, передает корреспондент ТАСС.

"В Астраханской области проживает порядка 100 иранских семей, это где-то 300 человек. Я оцениваю активность хорошо, все иранцы заинтересованы, все хотят проголосовать и поучаствовать в определении своей судьбы и судьбы страны", - отметил генконсул Ирана в Астрахани Али Мохаммади.

Отпечаток пальца и печать в паспорте

Небольшая коробка, куда проголосовавшие опускают бюллетени, расположена в середине небольшой комнаты. Здесь нет отдельных кабинок для голосования - все происходит открыто. За проведением выборов следят 10 человек - представители избирательной комиссии, наблюдатели, в том числе и от одного кандидата в президенты. В бюллетень они вписывают фамилию и имя выбранного кандидата, а также оставляют на нем отпечаток пальца.

"В паспорте ставится отметка (печать), поэтому избиратель не сможет проголосовать еще раз на другом участке", - пояснил ТАСС президент иранского общества в Астрахани Баргаман Турадж.

Первыми на избирательном участке в Астрахани проголосовали представители генконсульства Ирана, активно голосуют студенты и бизнесмены. Некоторые приходят семьей. Для удобства избирателей здесь организован бесплатный чай и угощения.

Иранский предприниматель Мохаммадали Махмуди проживает в Астрахани уже 17 лет. У него здесь появились семья и много русских друзей. При этом он постоянно следит за событиями в своей стране.

"В России у людей хорошее отношение к иранцам. И очень удобно, что мы, находясь здесь, можем поучаствовать в судьбе своей родины. Для нас очень важно, чтобы будущий президент делал все во благо своей страны и своего народа, то есть для нас. Поэтому мы сегодня все здесь", - сказал корр. ТАСС Махмуди.

На 14:00 в консульстве Ирана в Астрахани проголосовало свыше 70 человек. Голосование продлится до 18:00 (17:00 мск), однако работа избирательного участка может быть продлена решением из Тегерана.

Выборы президента

В пятницу в Иране проходят президентские выборы. За этот пост ведут борьбу четыре кандидата - баллотирующийся на второй президентский срок Хасан Роухани, бывший генпрокурор страны Эбрахим Раиси и два бывших министра - экс-министр культуры и исламской ориентации Мостафа Ага Мирсалим и экс-министр промышленности Мостафа Хашеми Таба. На территории России, по данным посольства Ирана, голосование проходит в четырех городах: Москве, Санкт-Петербурге, Астрахани и Казани.