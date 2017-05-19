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Член ОП: только четыре НКО получили статус исполнителя общественно полезных услуг

Общество
19 мая, 15:09 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Елена Тополева-Солдунова отметила, что процесс затягивается из-за бюрократических проблем в федеральных органах исполнительной власти

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Общественная палата (ОП) РФ обеспокоена бюрократическими проволочками с предоставлением некоммерческим организациям (НКО) статуса исполнителя общественно полезных услуг. Об этом заявила член ОП РФ Елена Тополева-Солдунова.

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"Хотя вся основная нормативно-правовая база была сформирована до конца марта этого года, процесс идет тяжело. По нашей информации, четыре (некоммерческих) организации получили этот статус исполнителя общественно полезных услуг", - сообщила она в ходе в "нулевых чтений" законопроекта, который предлагает наделить правом выдачи заключений о качестве общественно полезных услуг не только федеральные, но и региональные органы исполнительной власти.

"Процесс тормозит и застревает в федеральных органах исполнительной власти", - сказала член ОП РФ. По ее словам, сейчас день такие заключения дают только 9 федеральных органов исполнительной власти.

С 2017 году в законодательство было введено понятие НКО - исполнителя общественно полезных услуг. Указом президента России Владимира Путина и постановлением правительства утверждены перечень общественно полезных услуг и критерии оценки качества их оказания социально ориентированными НКО.

В утвержденный перечень вошли, в частности, услуги по оказанию социальной помощи пожилым людям, детям, инвалидам, людям в непростой жизненной ситуации, семьям с детьми- инвалидами, услуги по их психологической поддержке и содействию в трудоустройстве, услуги по профилактике безнадзорности и социального сиротства, по профилактике правонарушений несовершеннолетних, по содействию устройству детей на воспитание в семью, по санаторно-курортному лечению детей и молодежи, по дополнительному образованию пенсионеров и инвалидов, по профилактике социально значимых заболеваний, услуги по оказанию паллиативной медицинской помощи.

По данным Минэкономразвития, в РФ действует более 140 тыс. социально ориентированных НКО, в которых работает около 900 тыс. человек.

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