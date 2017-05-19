Суд обязал родителей Жанны Фриске вернуть "Русфонду" не потраченные на ее лечение деньги

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Перовский суд Москвы удовлетворил гражданский иск благотворительной организации "Русфонд" о взыскании с родственников Жанны Фриске 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение певицы, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

"Суд постановил исковые требования "Русфонда" удовлетворить и взыскать деньги солидарно с родителей Жанны Фриске и ее сына, представителем которого является Дмитрий Шепелев", - огласил решение судья Сергей Савостьянов.

Как ожидается, представители ответчика обжалуют данное решение.

Известная певица Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. С 2013 года она боролась с раком головного мозга.

Иск "Русфонда"

"Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева об отчете расходования 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске. Как пояснили в "Русфонде", родственники Фриске принимали активное участие в сборе средств на ее лечение: обращались за помощью в фонд, выступали в телепередачах. Однако после смерти Жанны они отказались предоставить документы, подтверждающие направление пожертвований на оплату медицинских услуг.

Договор, заключенный с Жанной Фриске, предусматривал целевое расходование средств и обязывал предоставить отчет о расходах на лечение, а также возврат неизрасходованной суммы. В "Русфонде" заявляли, что предоставленные организацией документы свидетельствуют, что на лечение была потрачена лишь небольшая часть из общей суммы в 25 млн рублей. В фонде сообщали, что получили отчет о расходовании только 4,12 млн рублей.

Прения сторон

В ходе прений истец настаивал на удовлетворении иска в связи с тем, что наследники после смерти Жанны Фриске унаследовали в равных долях остаточную сумму денежных средств, необходимых для возмещения суммы, указанной в иске.

"Исследование доказательств в размере стоимости унаследованного имущества подтверждает, что она составляет более 90 млн рублей", - подчеркнул представитель истца.

Ответчики в свою очередь ходатайствовали о прекращении рассмотрения дела, посчитав данный иск незаконным и неправомерным. "Мы не признаем иск и просим прекратить его производство", - сказал представитель матери певицы Ольги Фриске.

Представитель Платона Шепелева отметил, что объективных доказательств представителем истца не представлено и оснований для обращений с иском у истца не было.

"Деньги, которые просит взыскать "Русфонд", переводились на отдельный, а не личный счет Фриске и не смешивались с ее личными деньгами", - сказал юрист. По его словам, документально было установлено, что за две недели до смерти Жанны деньги были обналичены ее матерью.