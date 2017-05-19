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Путин поздравил Сибирское отделение РАН с 60-летним юбилеем

Общество
19 мая, 15:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

По оценке главы государства, шесть десятилетий назад в Сибири была реализована качественно новая модель организации науки

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© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественного мероприятия, посвященного 60-летнему юбилею Сибирского отделения РАН. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Кремля.

"Прогрессивный подход способствовал становлению на востоке нашей страны мощного научного центра, достижения которого во многом определили эффективное развитие ключевых отраслей отечественной экономики, и прежде всего геологоразведки, нефтегазовой промышленности, энергетики, ВПК", - говорится, в частности, в документе.

По оценке главы государства, шесть десятилетий назад в Сибири была реализована качественно новая модель организации науки. Ее важнейшие принципы - комплексный характер исследований, их тесная связь с подготовкой высококвалифицированных кадров и нацеленность на практическую отдачу.

"Отрадно, что сегодня вы достойно продолжаете славные традиции предшественников, своим созидательным трудом содействуете укреплению огромного потенциала крупнейшего регионального отделения РАН и российской науки в целом", - отметил президент. Он пожелал участникам мероприятия "успехов и всего самого доброго".

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