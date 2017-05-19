Путин объявил благодарность сотрудникам турбаз, спасавшим детей во время ЧП на Сямозере

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин объявил благодарность четверым гражданам за активное участие в мероприятиях по спасению детей во время трагедии на озере Сямозеро в Карелии. Соответствующий указ опубликован в пятницу на официальном портале правовой информации.
Благодарность объявлена сотруднице турбазы, где размещались пострадавшие дети после трагедии, Татьяне Кустышевой, сотрудникам еще одной базы Николаю Столярову и Наталье Столяровой, а также Анне Никитиной.
В сентябре прошлого года Путин наградил медалью "За спасение погибавших" 14-летнюю московскую школьницу Юлию Король, которая спасла несколько человек во время ЧП на Сямозере.
Трагедия произошла в июне 2016 года, когда из оздоровительного лагеря в поход по водоему на лодках отправились 47 детей и четверо сопровождающих. Во время шторма лодки перевернулись, погибли 14 детей, СК РФ возбудил уголовные дела. Директор ООО "Парк-отель "Сямозеро" Елена Решетова и начальник лагеря Вадим Виноградов находятся под стражей, экс-глава карельского управления Роспотребнадзора Анатолий Коваленко и бывший инструктор лагеря Валерий Круподерщиков - под подпиской о невыезде. Также в гибели детей обвиняются врио руководителя карельского управления Роспотребнадзора Людмила Котович и экс-инструктор лагеря Павел Ильин.
4 апреля Суоярвский районный суд признал виновной в халатности фельдшера местной больницы Ирину Щербакову, принявшей звонок тонущего на Сямозере мальчика за шутку, и приговорил ее к трем годам колонии-поселения с отсрочкой исполнения приговора до достижения ее 10-летней дочерью возраста 14 лет.