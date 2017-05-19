Мутко констатировал проблемы с инфраструктурой и кадрами при развитии внутреннего туризма

ВЛАДИМИР, 19 мая. /ТАСС/. Проблемная инфраструктура является сдерживающим фактором при развитии внутреннего туризма в России, а также отсутствие должной квалификации кадров, работающих в данной сфере. Об этом сообщил вице-премьер РФ Виталий Мутко на пленарном заседании Владимирского экономического форума "Золотое кольцо России - 50".

"Тормозом развития внутреннего туризма в стране являются инфраструктура, вопросы гостеприимства, размещения, подготовки гидов, организаторов, отсутствие должной квалификации всего нашего сообщества, работающего в сфере туризма", - сказал Мутко.

Он отметил, что туристический потенциал страны используется не в полной мере, хотя для его усиления было многое сделано.

"Создана большая нормативная база, приняты ряд решений по открытию границ Российской Федерации, по легализации пограничного контроля, с рядом государств подписаны безвизовые режимы, открыты наши внутренние регионы. Сейчас мы работаем, чтобы открыть как можно больше нашей портовой инфраструктуры, создать возможности для посещений наших внутренних водных артерий, и, конечно, такие проекты будут поддерживаться", - добавил Мутко.

Пятый Владимирский межрегиональный экономический форум "Золотое кольцо России - 50. Предпринимательство и туризм: инвестиции в будущее" открылся в пятницу во Владимире. В течение трех дней федеральные чиновники, депутаты и сенаторы, представители туриндустрии, малого и среднего бизнеса будут обсуждать перспективы развития популярного туристического маршрута. Центральными событиями станут пленарное заседание, в рамках которого пройдет тематическая сессия Ростуризма, посвященная 50-летию "Золотого кольца", презентации новых туристических маршрутов Владимирской области, а также подписание около 20 соглашений об инвестициях и межрегиональном сотрудничестве.