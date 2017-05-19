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Роскомнадзор: регистрация сетевых СМИ существенно превысила регистрацию печатных

Общество
19 мая, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Всего в первом квартале 2017 года было зарегистрировано 790 СМИ

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Количество сетевых СМИ, зарегистрированных в первом квартале 2017 года, значительно превысило по количеству регистраций печатные издания. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора, опубликованном на сайте ведомства.

"В 1 квартале 2017 года зарегистрировано 402 сетевых издания, что почти в два раза больше количества зарегистрированных печатных изданий (270). Если сравнивать аналогичные периоды 2015 и 2016 годов, самое больше количество форм распространения СМИ наблюдалось у зарегистрированных печатных изданий", - говорится в сообщении.

По данным Роскомнадзора, всего в первом квартале этого года было зарегистрировано 790 СМИ. Кроме печатных и сетевых СМИ, регистрировались информагентства (14) и электронные СМИ (104).

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