Роскомнадзор: регистрация сетевых СМИ существенно превысила регистрацию печатных

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Количество сетевых СМИ, зарегистрированных в первом квартале 2017 года, значительно превысило по количеству регистраций печатные издания. Об этом говорится в сообщении Роскомнадзора, опубликованном на сайте ведомства.
"В 1 квартале 2017 года зарегистрировано 402 сетевых издания, что почти в два раза больше количества зарегистрированных печатных изданий (270). Если сравнивать аналогичные периоды 2015 и 2016 годов, самое больше количество форм распространения СМИ наблюдалось у зарегистрированных печатных изданий", - говорится в сообщении.
По данным Роскомнадзора, всего в первом квартале этого года было зарегистрировано 790 СМИ. Кроме печатных и сетевых СМИ, регистрировались информагентства (14) и электронные СМИ (104).