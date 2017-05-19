"Школьные вертолеты" в НАО начнут развозить детей в тундру на каникулы с 21 мая

АРХАНГЕЛЬСК, 19 мая. /ТАСС/. "Школьные вертолеты" в Ненецком автономном округе (НАО) начнут развозить детей к родителям-оленеводам в тундру на каникулы в воскресенье, 21 мая. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

"Домой, в поселок или тундру, окружные "школьные вертолеты" отвезут порядка 300 детей. Кампания по доставке детей на летние каникулы стартует в воскресенье, 21 мая. За двухдневный перелет вертолет доставит школьников по отдаленным восточным поселениям региона. В частности, остановки запланированы в Хорей-Вере, Каратайке, Варнеке, Усть-Каре, а также в районах этих поселений", - говорится в сообщении.

Всего запланировано восемь рейсов, один из них резервный. Первыми домой отправятся те ученики, которым нет необходимости сдавать итоговые экзамены в 9 и 11 классах. Выпускникам 2017 года бесплатный проезд домой за счет окружной казны будет обеспечен в июне после экзаменов в рамках регулярных рейсов в поселения.

С этого года школьники смогут приехать на каникулы в тундру также к одному из родителей. Соответствующие изменения в "Порядок вывоза детей на каникулы в места кочевий их родителей" приняты администрацией НАО в этом году. Раньше "школьные вертолеты" могли доставить ребенка к месту кочевий только в том случае, если в тундре находятся оба родителя.