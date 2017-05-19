Опрос: Instagram хуже других соцсетей сказывается на здоровье молодежи

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Социальная сеть Instagram оказывает наиболее пагубное влияние на здоровье молодых людей по сравнению с другими социальными сетями. Об этом говорится в результатах опроса благотворительной организации The Royal Society for Public Health (RSPH, "Королевское общество общественного здоровья Великобритании") и входящего в него движения Young Health Movement (YHM , "Движение за здоровье молодежи").
RSPH и YHM провели опрос в период с 13 февраля по 8 мая 2017 года, в нем приняли участие 1479 человек в возрасте от 14 до 24 лет. Респондентам предлагалось оценить пять социальных сетей - YouTube, Instagram, Snapchat, Facebook и Twitter - по 14 параметрам. В частности, молодые люди должны были ответить на вопросы, вызывает ли та или иная сеть депрессию, одиночество, тревогу или страх выпасть из жизни, становится ли причиной ненормированного сна и чрезмерной озабоченности внешним видом, дает ли возможность самовыражаться, находить единомышленников и поддерживать отношения с другими людьми.
По мнению пользователей, наименьший вред здоровью приносит использование YouTube, за которым следуют Twitter и Facebook. Snapchat оказался второй наименее благоприятной для здоровья молодых людей социальной сетью после Instagram. Последняя, согласно мнению опрошенных, чаще других вызывает у пользователей недовольство своим телом, оказывает отрицательное влияние на сон и повышает страх упустить важные события и новости, распространяемые в этой социальной сети.
RSPH и YHM призывали социальные сети информировать о негативном влиянии их чрезмерного использования, обучать безопасному использованию соцсетей в школах, а также сообщать пользователям, которые могут страдать от психических заболеваний, о возможности получить профессиональную поддержку.
RSPH - независимая благотворительная организация, занимающаяся вопросами улучшения здоровья и благополучия населения Великобритании. Движение YHM в свою очередь нацелено на информирование молодежи о здоровом образе жизни.