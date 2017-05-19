Губернатор ЯНАО провел открытый урок для экспериментального Арктического класса

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 мая. /ТАСС/. Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) Дмитрий Кобылкин провел для старшеклассников и для экспериментального Арктического класса провел открытый урок "Арктика. Старт в будущее". Об этом сообщили в пресс-службе окружного правительства.

"Губернатор ЯНАО Дмитрий Кобылкин обсудил с учениками старших классов "Обдорской гимназии" Салехарда будущее региона и тот вклад, который молодое поколение может в него внести. Глава округа подробно рассказал ребятам о пути развития, по которому решено пойти на Ямале, и создании на территории округа новой перерабатывающей промышленности и арктической транспортной инфраструктуры", - уточнили в пресс-службе.

Отвечая на вопросы школьников, глава региона рассказал о востребованных профессиях для Арктики, о значимости экологических проектов, о строгих экологических требованиях к компаниям ТЭК и о поддержке волонтерского движения, которое укрепляется на Ямале. Состоялось обсуждение вопросов развития и роли современных технологий в жизни, формировании человека и городов будущего.

Открытый урок завершился торжественной церемонией отправки послания выпускников 2017 года выпускникам 2027 года. Капсула с текстом и флеш-картой была передана для хранения на остров Белый.

В "Обдорской гимназии" первый год работает Арктический класс для десятиклассников, курируемый Научным центром изучения Арктики и депутатом Госдумы Владимиром Пушкаревым. Основными задачами являются сотрудничество центра и гимназии в области гуманитарных и естественнонаучных дисциплин, организации углубленного изучения профильных учебных предметов в рамках направлений деятельности центра, выявление и развитие мотивированных и талантливых гимназистов.