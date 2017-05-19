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На Дону нашли останки 36 красноармейцев, погибших в Великой Отечественной войне

Общество
19 мая, 16:59 UTC+3 РОСТОВ-НА-ДОНУ РОСТОВ-НА-ДОНУ 19, мая. /ТАСС

Удалось установить фамилии 26 бойцов, сообщили в пресс-службе властей региона

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 мая. /ТАСС/. Останки 36 красноармейцев, погибших во время Великой Отечественной войны, обнаружили поисковики в Матвеево-Курганском районе Ростовской области. Об этом сообщила пресс-служба властей региона.

"Донские поисковики в Матвеево-Курганском районе обнаружили и подняли останки 36 советских воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Погибшие герои числились в составе 88-го гвардейского полка, входившего в состав 33-й гвардейской стрелковой дивизии. Благодаря информации, полученной из архива, удалось установить фамилии 26 бойцов", - сообщили в ведомстве.

Ранее поисковики работали на хуторах Круглик и Зевин. Здесь 18-20 февраля 1943 года шли ожесточённые бои с германской армией, в которых сражались 88-й и 91-й гвардейские стрелковые полки. По оценкам поисковиков, до сих пор более тысячи красноармейцев этих частей лежат в окопах и завалах стен на хуторах.

В "Вахте Памяти" в Матвеево-Курганском районе принимали участие поисковые отряды из Ростовской области "Южный рубеж", "Рысь", "Скиф", "Миусский плацдарм" поисковики из Крыма, Краснодарского и Ставропольского краев, Новгородской области.

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