Минтруд и Сбербанк реализуют пилотный проект по введению электронных трудовых книжек

МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Минтруд совместно со Сбербанком планирует осуществить пилотный проект организации электронного кадрового документооборота (создания так называемых электронных трудовых книжек), который направлен на снижение издержек работодателя и будет способствовать легализации трудовых отношений.

"В государственной системе учитываются страховые взносы, внедряется электронный больничный, используется электронная подпись. Одна из наших последних инициатив - переход с бумажного кадрового документооборота на электронный", - цитирует пресс-служба слова главы Минтруда РФ Максима Топилина, который в настоящее время находится в Германии на встрече министров труда и занятости стран G20.

По мнению министерства, электронный кадровый документооборот снизит издержки работодателей. Кроме того, возможность регистрации трудовых отношений в электронном виде будет способствовать легализации труда, полагают в ведомстве.

"Здесь требуется найти не только технологические решения, но и правовые. Планируем провести пилотный проект на базе Сбербанка России", - добавил Топилин.

В апреле глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что трудовые книжки в России в их нынешнем бумажном виде неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду. Он отметил, что на заполнение трудовых книжек "от руки" тратится слишком много времени и средств. Кроме того, добавил Греф, трудовые книжки при утере доставляют лишние хлопоты и самим работникам. В Минтруде тогда отметили, что готовы рассмотреть предложения Сбербанка.