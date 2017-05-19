Минтруд и Сбербанк реализуют пилотный проект по введению электронных трудовых книжек

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Минтруд совместно со Сбербанком планирует осуществить пилотный проект организации электронного кадрового документооборота (создания так называемых электронных трудовых книжек), который направлен на снижение издержек работодателя и будет способствовать легализации трудовых отношений.
"В государственной системе учитываются страховые взносы, внедряется электронный больничный, используется электронная подпись. Одна из наших последних инициатив - переход с бумажного кадрового документооборота на электронный", - цитирует пресс-служба слова главы Минтруда РФ Максима Топилина, который в настоящее время находится в Германии на встрече министров труда и занятости стран G20.
По мнению министерства, электронный кадровый документооборот снизит издержки работодателей. Кроме того, возможность регистрации трудовых отношений в электронном виде будет способствовать легализации труда, полагают в ведомстве.
"Здесь требуется найти не только технологические решения, но и правовые. Планируем провести пилотный проект на базе Сбербанка России", - добавил Топилин.
В апреле глава Сбербанка Герман Греф заявлял, что трудовые книжки в России в их нынешнем бумажном виде неудобны работодателям, самим гражданам и Пенсионному фонду. Он отметил, что на заполнение трудовых книжек "от руки" тратится слишком много времени и средств. Кроме того, добавил Греф, трудовые книжки при утере доставляют лишние хлопоты и самим работникам. В Минтруде тогда отметили, что готовы рассмотреть предложения Сбербанка.