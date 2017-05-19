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Депутат: аварийные дома автоматически попадут в программу реновации жилфонда Москвы

Общество
19 мая, 17:56 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, мая. /ТАСС

Член профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Антон Жарков также сообщил, что долги за услуги ЖКХ не повлияют на переселение из планируемого к сносу жилья и получение нового

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МОСКВА, 19 мая. /ТАСС/. Дома, признанные аварийными в рамках программы по расселению ветхого жилья в Москве, автоматически попадут в новую программу реновации жилищного фонда столицы. Эта норма содержится в поправках ко второму чтению резонансного законопроекта о сносе хрущевок, сообщил в пятницу ТАСС один из авторов документа, член профильного комитета Госдумы по транспорту и строительству Антон Жарков ("Единая Россия").

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"Есть обсуждаемый проект поправок, но я могу сказать, что уже точно будет изменено (ко второму чтению законопроекта)", - заявил парламентарий.

Так, он отметил, что аварийные дома, включенные в программу расселения ветхого жилья, автоматически попадут в новый проект реновации.

"Принято решение, что не только пятиэтажки-хрущевки будут внесены в эту программу (реновации), а однозначно все дома, которые ранее признаны аварийными. Они автоматически попадают в эту программу", - указал депутат.

"Та программа (о расселении ветхого жилья), я думаю, уже будет неактуальна (для Москвы), будет действовать именно программа реновации", - уверен Жарков.

Как сообщил Жарков, долги за услуги ЖКХ не повлияют на переселение из планируемого к сносу жилья и получение нового.

"Никак программа реновации не будет касаться долгов за ЖКХ", - подчеркнул он.

"Долги по ЖКХ за старое жилье остаются на гражданине, то есть никак не будут связаны с переселением. Житель будет переселен в любом случае, несмотря на его долги по ЖКХ", - пояснил парламентарий.

Переселение из домов ЦАО

По словам депутата, ко второму чтению законопроекта будет внесена поправка, гарантирующая жителям Центрального административного округа (ЦАО) переселение в его пределах.

"Внесена существенная поправка, которая будет касаться жителей Центрального административного округа. Поправка гласит, что жители ЦАО расселяются в пределах своего округа", - сообщил он.

"Раньше такое право им законопроект не гарантировал", - напомнил политик.

Сначала свидетельство о собственности, затем переезд

Парламентарий проинформировал, что в редакции текста законопроекта ко второму чтению будет зафиксирована норма о том, что сначала человек будет получать свидетельство о собственности на новое жилье, а только после этого будет предложено переселение.

"Четко будет прописана норма, что не допускается выселение собственника жилья без получения свидетельства о собственности на новое жилье", - сказал Жарков.

"Сначала новое жилье, а потом выезжай, пожалуйста, переселяйся из старого", - пояснил он. По мнению Жаркова, эта новация дает гарантии жителям, что они ни в коем случае не останутся без дома.

Гарантии собственникам нежилых помещений

Парламентарий также сообщил, что владельцы нежилых помещений, находящихся в домах, включенных в программу реновации, получат равноценные площади.

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"Для нежилой недвижимости устанавливается принцип равноценного размещения с правом на возмещение убытков, связанных с переносом бизнеса. Вот это очень важно", - заявил депутат.

По его словам, многие предприниматели задают вопросы, что будет с их бизнесом.

"Поправка о возмещении убытков, связанных с переносом бизнеса, будет включена ко второму чтению", - сообщил Жарков, добавив, что соответствующие нормы будут закреплены в Гражданском кодексе РФ.

Переход всех прав со старого на новое жилье

По словам депутата, права, которые имеет собственник на жилье, которое будет сноситься, перейдут на новую квартиру. Эта норма касается в том числе ипотеки.

"В законопроекте ко второму чтению будет четко прописано, что на новое жилье переходят все права, включая ипотеку, залоги, дарение, то есть все права, касающиеся старого жилья, которые предусмотрены Конституцией и Гражданским кодексом", - пояснил депутат.

Голосование жителей

По словам парламентария, не решен пока вопрос о форме голосования жителей пятиэтажек, которые будут включены в программу реновации.

"Обсуждается вопрос, как будет проходить голосование: будет ли в этом участвовать "Активный гражданин", или это будет личное голосование гражданина либо на общем собрании собственников, либо путем посещения МФЦ и написания собственноручного заявления", - рассказал депутат.

"Это поправка обсуждается", - уточнил он.

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