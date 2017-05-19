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Глава Ненецкого округа провел "арктический урок" для старшеклассников

Общество
19 мая, 18:25 UTC+3

Темой урока стал проект строительства глубоководного порта Индига

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АРХАНГЕЛЬСК, 19 мая. /ТАСС/. Губернатор Ненецкого автономного округа Игорь Кошин провел "арктический урок" для старшеклассников первой городской школы Нарьян-Мара. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации.

"Темой своего выступления Игорь Кошин выбрал перспективный проект строительства на территории Ненецкого округа глубоководного порта Индига. Глава региона представил презентацию, в которой подробно описан алгоритм реализации проекта", - говорится в сообщении.

На первом этапе появляется сам порт, который можно использовать для отстоя и ремонта судов, движения по Северному морскому пути. Вместе с портом появляется завод СПГ и инфраструктура для транспортировки сырья с месторождений. Второй этап - строительство нефтяного терминала и нефтеперерабатывающего завода. Третий - это строительство контейнерного терминала и терминала для генеральных грузов. Общий объем перевалки - это 40 миллионов тонн СПГ, нефтепродуктов и генеральных грузов.

По словам губернатора, идею предстоит реализовывать нынешним старшеклассникам. Он назвал ее "Порт Индига для поколения индиго".

Школьники спросили губернатора о выделении целевых мест при поступлении в вузы, о том, какие специалисты востребованы в регионе и о возможностях для тех, кто, получив высшее образование, захочет вернуться в округ.

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